Los Ríos y Aysén: lenta actividad en primer día de desconfinamiento

Una lenta vuelta a las actividades se vivió este lunes en las regiones de Los Ríos y Aysén, las primeras en iniciar una desescalada en medio de la pandemia del coronavirus. La tónica fue similar en ambas zonas: pocos restaurantes y cafés abiertos, y un incipiente interés de la población por comenzar a hacer actividades deportivas tras el confinamiento que se prolongaba por semanas.

En el caso de Los Ríos, el intendente, César Asenjo, dijo que alrededor de un 5% del total de restaurantes y cafés de la región -son alrededor de 600 locales- abrieron. “La apertura ha sido progresiva. La idea es que se cumplan los protocolos sanitarios y que también puedan mantener el delivery”, señaló Asenjo.

El ministro de Salud, Enrique Paris, recordó que el desconfinamiento es voluntario y que en caso de que haya un aumento de los contagios, se podría echar pie atrás. “En otros países hemos visto rebrotes, hemos visto que vuelve el virus una vez que bajamos la guardia (...) Y si es necesario dar un paso atrás para revertir algunas medidas, también lo haremos”, dijo la autoridad.

Uno de los locales que retomaron sus operaciones fue la Cervecería Kunstmann, donde el tope de público es de 68 personas. Cristóbal Kunstmann, gerente general, afirmó que en la hora de almuerzo hubo alrededor de cinco personas y durante la tarde se sumó otra decena, por lo que el balance -tras meses cerrado- fue positivo. “Creemos que el día feriado y el fin de semana habrá más público”, dijo Kunstmann, por lo que inició una campaña para informar respecto a los protocolos de ingreso, que incluyen la toma de temperatura a los clientes, el lavado de manos obligatorio y se fijó una distancia entre el garzón y la mesa de 1,8 metros. El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, agregó que la apertura de la ciudad ha sido lenta y que “las personas aún temen al contagio”. El edil añadió que en una segunda etapa podrían abrir los parques urbanos y el estadio.

En tanto, en la Administración del Centro Deportivo Santa Laura, donde se arriendan canchas para jugar fútbol, se informó que en la tarde de este lunes ya se habían agendado todas las horas. Allí rige un protocolo: se permite jugar a doce personas por cancha, debe haber un máximo de dos personas en los camarines y se sanitizan los espacios. Además, comenzará a entrenar el equipo Deportes Valdivia, por turnos.

Aysén

La intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete, señaló en la región tan solo seis restaurantes abrieron sus puertas, lo que se podría explicar por dos razones: cautela de la población a la hora de salir y que los comerciantes aún están en fase de implementar protocolos necesarios, por lo que se espera que se sumen más durante la semana. También los han apoyado con recursos. Silvia Ríos, dueña del café Camello Patagón, fue una de las pocas comerciantes que abrió en Coyhaique, para un máximo de seis personas. “Vemos que la gente está muy cuidadosa y resguarda la distancia”, aclara. Patricia García, presidenta de los locales gastronómicos de Aysén, añadió que pocos locales están operando porque “simplemente, muchos dueños de restaurantes no quieren abrir porque no cuentan con recursos para ello y no resulta conveniente atender a un 25% de los clientes”.

En Coyhaique, aún hay sectores del centro que mantienen sus negocios cerrados. Foto: Agenciauno

La intendenta también anunció que se comenzaron a reagendar las cirugías electivas en el hospital de Coyhaique, lo que beneficiará a 613 pacientes.

El alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, afirmó que por las bajas temperaturas en la ciudad, por ahora no hay interés de realizar eventos deportivos.

Luis Martínez, alcalde de Aysén, añadió que desde este martes abrirán cuatro restaurantes, pero el resto aún no cuenta con recursos para implementar protocolos sanitarios. En cuanto a la salida diaria de adultos mayores, el edil dice que las personas han intentado seguir confinados.

En ambas regiones, además, se implementaron cordones sanitarios con presencia de las Fuerzas Armadas para que nadie entre ni salga.