SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Luis Hermosilla obtiene nuevo permiso para suspender arresto domiciliario tras fallecimiento de su madre

La medida aplicará para este lunes, martes y miércoles, luego de la muerte de su progenitora.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, LUIS HERMOSILLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Este lunes se conoció el fallecimiento de la madre del abogado Luis Hermosilla, Luz Osorio Fernández, tres días después del fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla.

Producto del deceso de la mujer, el abogado, formalizado en el marco del caso Audios, solicitó a la justicia a levantar el arresto domiciliario en su contra por segunda vez en menos de una semana.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios” para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 9 y las 20 horas, luego de la solicitud realizada por el defensor de Luis, su hermano, Juan Pablo Hermosilla.

En su escrito el jurista señaló que la progenitora de ambos hermanos perdió la vida durante la mañana de esta jornada.

Debido a esto, es que el tribunal resolvió comunicar la decisión ante la 37° Comisaría de Vitacura, unidad la cual se encarga de verificar el cumplimiento de la medida cautelar de Luis Hermosilla en su domicilio.

Cabe recordar que el mismo juzgado de garantía ya había resuelto suspender la medida cautelar desde el pasado viernes y por todo el fin de semana, luego de la muerte del padre de Luis y Juan Pablo Hermosilla, el abogado penalista Nurieldín Hermosilla.

Luz Osorio Fernández, ex estudiante del Liceo Manuel de Salas, es velada en la Parroquia Natividad del Señor, ubicada en avenida Ossa, en la comuna de La Reina. En tanto, se espera que su funeral sea este martes, donde habrá un responso en su memoria y luego será trasladada hasta el crematorio del Cementerio General, en la comuna de Recoleta.

Más sobre:Luis HermosillaJuan Pablo HermosillaMadrePadreFallecerLuz Elena Osorio Fernández

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

PSC llama a Matthei a “mantener la compostura” tras críticas por descuelgues hacia Kast

Desconocidos abaten a tiros a ciudadano venezolano en pleno centro de Rancagua

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

Múltiples aglomeraciones: falla técnica de tren y persona en la vía afectan a servicios de las líneas 2 y 5 del Metro

Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

4.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas
Chile

Gobierno inicia exposición ante el Senado para el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

PSC llama a Matthei a “mantener la compostura” tras críticas por descuelgues hacia Kast

Desconocidos abaten a tiros a ciudadano venezolano en pleno centro de Rancagua

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento
Negocios

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay
El Deportivo

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel
Mundo

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile