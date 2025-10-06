Luis Hermosilla obtiene nuevo permiso para suspender arresto domiciliario tras fallecimiento de su madre

25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, LUIS HERMOSILLA - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Este lunes se conoció el fallecimiento de la madre del abogado Luis Hermosilla, Luz Osorio Fernández, tres días después del fallecimiento de su padre, Nurieldín Hermosilla.

Producto del deceso de la mujer, el abogado, formalizado en el marco del caso Audios, solicitó a la justicia a levantar el arresto domiciliario en su contra por segunda vez en menos de una semana.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que “se autoriza la salida del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio por el fallecimiento de su madre, para efectos de colaborar con trámites funerarios” para los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 9 y las 20 horas, luego de la solicitud realizada por el defensor de Luis, su hermano, Juan Pablo Hermosilla.

En su escrito el jurista señaló que la progenitora de ambos hermanos perdió la vida durante la mañana de esta jornada.

Debido a esto, es que el tribunal resolvió comunicar la decisión ante la 37° Comisaría de Vitacura, unidad la cual se encarga de verificar el cumplimiento de la medida cautelar de Luis Hermosilla en su domicilio.

Cabe recordar que el mismo juzgado de garantía ya había resuelto suspender la medida cautelar desde el pasado viernes y por todo el fin de semana, luego de la muerte del padre de Luis y Juan Pablo Hermosilla, el abogado penalista Nurieldín Hermosilla.

Luz Osorio Fernández, ex estudiante del Liceo Manuel de Salas, es velada en la Parroquia Natividad del Señor, ubicada en avenida Ossa, en la comuna de La Reina. En tanto, se espera que su funeral sea este martes, donde habrá un responso en su memoria y luego será trasladada hasta el crematorio del Cementerio General, en la comuna de Recoleta.