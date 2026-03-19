Luis Silva e iniciativa de conmutación de penas: “Si es que el proyecto no puede mejorar, dejaremos que siga su curso”

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, afirmó que el Ejecutivo está disponible para aportar en la discusión del proyecto de conmutación de penas.

La iniciativa, aprobada en general en el Senado a principios de marzo, beneficiaría a cerca de 12 mil reos de todo tipo, en caso de promulgarse tal cual como está.

El proyecto busca favorecer a condenados por violaciones a derechos humanos recluidos en Punta Peuco.

“Yo he sabido por los parlamentarios que es un proyecto que merece bastantes observaciones en lo técnico. Y nosotros como ministerio, de hecho, decidimos no hacer indicaciones al proyecto cuando se le pudo hacer, pues eso acaba de pasar desde el Senado a la Cámara de Diputados", manifestó Silva este jueves, en entrevista matinal con radio Infinita.

La autoridad de gobierno dijo que el Ejecutivo pretende monitorear cómo avanza la discusión.

“Lo que queremos hacer es esperar la tramitación en su sede, que es el Congreso, esto nace de una moción parlamentaria, no es una iniciativa del Ejecutivo, y ver cómo evoluciona. Si es que hay alguna posibilidad de mejorar el proyecto lo haremos, si es que el proyecto no puede mejorar, dejaremos que siga su curso”, afirmó el subsecretario.