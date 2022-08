Madre de Antonia Barra acusa “hostigamientos, insultos y mentiras” por parte del círculo cercano de Martín Pradenas

En el marco del veredicto que declaró culpable a Martín Pradenas por los delitos de violación y abuso sexual contra Antonia Barra -y de otros cinco ataques sexuales a otras víctimas-, Marcela Parra, madre de Antonia, aseguró que tras una larga lucha, hoy la familia está tranquila “con una emoción un poco controvertida”.

“No sabemos si es alegría, si es pena, porque todo este tiempo hemos tenido una causa, hemos estado unidos luchando por una justicia. Pero también, como familia nos preguntamos: Ya se está logrando justicia por Antonia y ¿después qué viene? ¿Después de esto?”, sostuvo en conversación con CHVnoticias, a sólo horas de conocerse el veredicto de Pradenas.

Fue la mañana del sábado, luego de un largo proceso de casi tres años, que el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco entregó su veredicto condenatorio contra Martín Pradenas por los ilícitos que Fiscalía le imputó: dos delitos de violación y cinco de abuso sexual contra seis víctimas en el periodo de 2010-2019, entre ellas, Antonia Barra.

Hostigamientos constantes del círculo de Pradenas

La madre de Antonia, aseguró que hasta la tarde del sábado, día en que se conoció el veredicto, estuvieron recibiendo por parte de cercanos a la defensa de Pradenas, constantes “hostigamientos, insultos y mentiras”.

“Ellos siempre han mentido, el círculo de ellos todavía, incluso hasta el día de ayer nos siguen atacando con mentiras, con falsedades. Les quiero contar que una abogada de Temuco se atrevió a maltratar a mi hija, a decirle horribles palabras con horribles conceptos y a nosotros como familia también. Y hemos descubierto que esa abogada, es del círculo cercano de la defensa. Hemos recibido insultos con perfiles falsos que ya fueron notificados. El perfil falso es del padre del imputado acompañado de sus hermanos y familia”, declaró Parra.

Hoy, la madre de Antonia se encuentra en una agrupación que se llama “Hermanas en el Dolor”, donde hay otras quince mamás que han perdido a sus hijas producto de suicidios femicidas derivados de “hostigamientos, abuso sexual o violación”. En su duro camino de dolor, Parra reflexiona sobre lo que significa la lucha que se ha ejercido por la justicia de su hija.

“Siempre me pregunté por qué pasó esto con Antonia, pero después, a través de terapia, empecé a comprender que Antonia vino con una misión, si Antonia no se hubiese quitado la vida, no habría estado este audio y todo lo que ella pudo dejar. El imputado, y estoy segura, habría seguido haciendo lo mismo”.

Sobre esto último, aseguró que existen más víctimas de Pradenas, que no se han atrevido a denunciar. “Tenemos claro que hay dos personas más aquí en Temuco, que se comunicaron con nosotros y que ellas por miedo y vergüenza no quisieron denunciar ni querellarse. Una lo hizo a través de Facebook contando la misma historia que le pasó a Antonia”, sostuvo.

Padres de Antonia Barra, junto a su familia y abogados, celebran tras conocer el veredicto que le otorga la culpabilidad de los siete delitos de violación y abuso sexual que le imputaban a Martín Pradenas. Foto: Rocío Cuminao/AgenciaUno.

Veredicto con perspectiva de género

En la lectura del veredicto, el magistrado Leonel Torres Labbé advirtió la necesidad en estos casos de juzgar con perspectiva de género. Lo cual fue valorado por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien apuntó que “se trata de un veredicto que viene a derribar los prejuicios que se instalan en la sociedad en relación con este tipo de delitos y hacen recaer en las ofendidas parte de la responsabilidad de los delitos que le han afectado”.

Asimismo, tanto el gobierno como los padres de Antonia, estimaron la importancia del veredicto contra el imputado de siete delitos de carácter sexual para la lucha contra la violencia de género.

“La partida de mi hija, fue como la punta del iceberg para conocer todos estos casos. Hemos sido la bandera de lucha y esperamos que en adelante con esta sentencia o condena con perspectiva de género (...) tengamos la consciencia nosotros como sociedad, malamente machista, que las mujeres se atrevan a denunciar y decir lo que les pasó, porque es importante que no queden impunes esos casos”, indicó Parra.

Respecto a la sentencia, que será anunciada el próximo 26 de agosto a las 14 horas, y en la cual, el Ministerio Público aspira a conseguir una pena de 41 años de prisión; Parra aseguró que la familia está preparada, porque creen que la pena y justicia “amenizarán un poco el dolor”.

“La cantidad de años para una madre que ha perdido una hija, ninguna va a ser suficiente. Pero creemos que en algo aminora el dolor y esperamos en realidad que la justicia tenga la sentencia que corresponde al imputado, porque si no son los años que está pidiendo fiscalía, ¿Cuál de las víctimas quedará sin justicia? ¿Será Antonia sin justicia? ¿Serán las otras víctimas? Entonces, cada una de las víctimas se merece la justicia que corresponde”, indicó.

Foto: Rocío Cuminao/AgenciaUno.