Magdalena Piñera viaja a entrega de Nobel a María Corina Machado

Magdalena Piñera Morel, hija del expresidente Sebastián Piñera, viajó a Noruega para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la disidente venezolana María Corina Machado programada para este miércoles.

“Camino a Oslo a ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la gran María Corina Machado. Agradezco su invitación que se debe al agradecimiento por todo el apoyo brindado por mi padre en la causa venezolana. Democracia, Libertad y defensa de derechos humanos es siempre y en todo lugar”, escribió Piñera Morel en sus redes sociales.

Hace una década, el expresidente Sebastián Piñera viajó en Venezuela para participar de un seminario sobre democracia y derechos humanos, organizado por el movimiento Vente Venezuela, entonces liderado por María Corina Machado.

En ese viaje, acompañado por la hoy Premio Nobel de la Paz, Piñera tenía como uno de sus principales objetivos visitar a Leopoldo López, detenido por esos días en la cárcel militar de Ramo Verde, pero el gobierno de Nicolás Maduro le prohibió el ingreso.

En febrero de 2024, en tanto, cuando Sebastián Piñera falleció, Machado contó a CNN en Español que había hablado recientemente con el exmandatario porque él “quería volver” a Venezuela.

“Estábamos planificando su visita”, afirmó.

Machado reside en Venezuela y su presencia en la ceremonia en la capital de Noruega es incierta.

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, su par de Paraguay, Santiago Peña, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y el gobernante argentino, Javier Milei, figuran entre los líderes latinoamericanos invitados al evento en Oslo.