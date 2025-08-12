SUSCRÍBETE
Nacional

Marcel confirma que hay sumarios cerrados por mal uso de licencias: apunta a que algunos eran casos “triviales”

El ministro, además, señaló que los primeros sumarios cerrados "tuvieron una proporción alta de sobreseimiento”.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los sumarios que el gobierno está llevando a adelante en contra de los funcionarios que hicieron mal uso de licencias médicas.

El viernes pasado la cartera liberó el tercer informe que detalla los casos donde funcionarios vinculados con el gobierno central hicieron mal uso de permisos médicos. Esto se enmarca en el informe emanado de la Contraloría General de la República que detectó que, entre 2023 y 2024, más de 25.000 funcionarios viajaron fuera del país teniendo permiso por salud.

En ese contexto, Marcel asistió a la comisión de Salud del Senado para detallar las gestiones que se están llevando adelante sobre los investigados.

En ese sentido, explicó a los parlamentaros que “hasta el momento son todavía pocos los sumarios que están cerrados, y de hecho los primeros que se cerraron tuvieron una proporción alta de sobreseimiento”.

Respecto a estos casos, el ministro explicó que “eran casos relativamente, llamémosle, triviales, o sea de alguien que, por ejemplo llegó enfermo de un viaje del exterior, se le emitió la licencia el mismo día y entonces aparece como viajando con licencia”.

“Entonces esos casos se han ido sobreseyendo, por lo tanto, también hay casos en los cuales ha habido destitución y la aplicación de alguna de las otras sanciones que contempla el Estatuto Administrativo”, indicó.

Eso si, el ministro recalcó que “estas fiscalizaciones se refieren a casos específicos de comportamiento durante el ejercicio de una licencia: los viajes al extranjero, la entrada a casinos de juego, los viajes dentro del país, etcétera”.

Delpiano y licencias en las FF.AA.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, participó en una actividad junto con las Fuerzas Armadas, en donde le consultaron por las licencias médicas que se detectaron por parte de la Contraloría y si las sanciones serán menores según el caso.

En ese contexto, la secretaria de Estado aseveró que “se hace un debido proceso porque, evidentemente, pueden haber agravantes y pueden haber atenuantes, y por eso cada caso sobre un sistema general es distinto".

“La persona ¿Pidió permiso o no pidió permiso? ¿Estaba realmente enferma o estaba haciéndose la enferma? Son cosas muy distintas y eso se determina con la investigación sumaria", planteó Delpiano.

Más sobre:Mario MarcelLicenciasCaso

