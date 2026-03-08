Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda
En medio de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, Carabineros reportó el uso de bengalas en la intersección de Alameda con Arturo Pratt.
En medio de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, se registraron incidentes en el eje Alameda.
Un grupo de sujetos realizó rayados y activó bengalas frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, lo que motivó la intervención preventiva de las fuerzas policiales.
La movilización que ha convocado a miles de personas en el centro de Santiago se vio interrumpida en la intersección de las calles Arturo Prat con Alameda, donde la acumulación de personas obligó a realizar desvíos para facilitar el desplazamiento.
A través de sus redes sociales, Carabineros de Chile, detalló la situación en el marco de la jornada. “En el contexto de la marcha del 8M, grupo de personas utilizan bengalas y realizan rayados en el sector de Arturo Prat con Alameda. Prefiera vías alternativas y circule con precaución“, advirtieron desde la plataforma X.
La marcha continúa desplazándose con normalidad, mientras las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles nuevos focos de conflicto.
🚨#Santiago | #Ahora: Grupo de personas utilizan bengalas y realizan rayados en el sector de Arturo Prat con Alameda, (Frente a la Universidad de Chile). Prefiera vías alternativas y circule con precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/J1qdFwHQkt— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 8, 2026
#Santiago: Grupo de personas encapuchadas realizan rayados en el frontis de la Universidad de Chile, en Arturo Prat con la Alameda. Prefiera vías alternativas y circule con precaución.#EnDesarrollo pic.twitter.com/L1XbNgEtOv— Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) March 8, 2026
NOTICIA EN DESARROLLO...
Lo Último
Lo más leído
3.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.