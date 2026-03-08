SUSCRÍBETE
    Nacional

    Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

    En medio de la masiva movilización por el Día Internacional de la Mujer, Carabineros reportó el uso de bengalas en la intersección de Alameda con Arturo Pratt.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto: Carabineros de Chile

    En medio de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, se registraron incidentes en el eje Alameda.

    Un grupo de sujetos realizó rayados y activó bengalas frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, lo que motivó la intervención preventiva de las fuerzas policiales.

    La movilización que ha convocado a miles de personas en el centro de Santiago se vio interrumpida en la intersección de las calles Arturo Prat con Alameda, donde la acumulación de personas obligó a realizar desvíos para facilitar el desplazamiento.

    A través de sus redes sociales, Carabineros de Chile, detalló la situación en el marco de la jornada. “En el contexto de la marcha del 8M, grupo de personas utilizan bengalas y realizan rayados en el sector de Arturo Prat con Alameda. Prefiera vías alternativas y circule con precaución“, advirtieron desde la plataforma X.

    La marcha continúa desplazándose con normalidad, mientras las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles nuevos focos de conflicto.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

