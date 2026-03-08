Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

En medio de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, se registraron incidentes en el eje Alameda.

Un grupo de sujetos realizó rayados y activó bengalas frente a la Casa Central de la Universidad de Chile , lo que motivó la intervención preventiva de las fuerzas policiales.

La movilización que ha convocado a miles de personas en el centro de Santiago se vio interrumpida en la intersección de las calles Arturo Prat con Alameda, donde la acumulación de personas obligó a realizar desvíos para facilitar el desplazamiento.

A través de sus redes sociales, Carabineros de Chile, detalló la situación en el marco de la jornada. “En el contexto de la marcha del 8M, grupo de personas utilizan bengalas y realizan rayados en el sector de Arturo Prat con Alameda. Prefiera vías alternativas y circule con precaución“, advirtieron desde la plataforma X.

La marcha continúa desplazándose con normalidad, mientras las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles nuevos focos de conflicto.

