María José Hoffmann y resultado del plebiscito: “Hoy día no estamos tan tristes tampoco, ustedes comprenderán”

La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, se pronunció sobre el rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna que hizo el Consejo Constitucional indicando que deben hacer una autocrítica respecto a no haber sido “capaces de llegar con un mensaje a todos los chilenos y convencerlos”.

“Hoy día no estamos tan tristes tampoco, ustedes comprenderán, no”, comentó respecto al resultado que mantiene la vigencia de la Constitución de 1980 en el país.

De cara a la próxima elección de alcaldes, Hoffmann eludió dar luces de la política de alianzas que aspiran a concretar. “Nosotros vamos a estar cerca de los mejores candidatos que proponga cada uno de los partidos”, afirmó.

La campaña por el A favor generó acercamientos entre Chile Vamos y el Partido Republicano, además de otras colectividades como Demócratas. Ante una eventual proyección de ese vínculo, Hoffmann hizo una referencia al conglomerado de gobierno y dijo que ellos no quieren ser una alianza “pegada con chicle”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para trabajar en conjunto, para generar esas confianzas, para buscar a los mejores candidatos a alcaldes y concejales. Dimos un paso muy grande en este proceso de trabajar en conjunto. No llegamos a la meta. El resultado no es malo, pero no es el que esperábamos y por su puesto que esperamos tener un trabajo en conjunto, eso no significa de alianzas políticas de republicanos hasta el centro”, comentó Hoffmann.

“Hoy día lo importante es que el gobierno se ponga las pilas, que entienda el llamado del pueblo chileno, que ha dicho se cerró este capítulo, se valida y se legitima nuevamente la Constitución de 1980, se cerró el tema constitucional, la UDI no está disponible para ningún tipo de proceso nuevo, ningún tipo, y quiero ser tajante en eso, y por supuesto que el gobierno, espero que entienda de una vez por todas también el rechazo que ha significado para ellos en la mala gestión que tienen”, sostuvo la secretaria general UDI.