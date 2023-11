Mario Aguilar retorna a la presidencia del Colegio de Profesores

Este viernes Mario Aguilar (ex-PH) resultó electo como presidente del Colegio de Profesores, según confirmaron desde el gremio a La Tercera. El actual timonel de la sede metropolitana del magisterio ya había liderado la mesa nacional entre 2017 y 2021.

Si bien hasta el momento de publicación de esta nota no había un resultado final, el dirigente ya asumió su triunfo dado los últimos resultados parciales de la elección: con el 71% de las mesas escrutadas, la lista “Docentes unidos, renacemos con transparencia, autonomía y dignidad” (D) cuenta con el 28,15% de las preferencias (3.734 votos).

“La tendencia es muy clara respecto a que nuestra lista ha triunfado en las elecciones del Colegio de Profesoras y Profesores, con una distancia ya irremontable. Lo decimos con cautela, pero eso muestran las cifras. Eso nos tiene, por supuesto, muy satisfechos, estamos muy agradecidos”, declaró esta tarde.

El profesor de Educación Física detalló que tuvieron altas votaciones en todas las regiones, particularmente en la Metropolitana. La votación en esta región, sostuvo Aguilar, “es la que está más retrasada en el ingreso de datos, así que suponemos que eso va a confirmar con mayor razón nuestra opción de ser los ganadores”.

“Creemos que a partir del mes de enero, que nos tocaría asumir nuestros cargos, vamos a dar un giro a lo que ha sido la gestión del Colegio de Profesoras en este tiempo. Vamos a reforzar nuestra autonomía, la del gobierno, la de los partidos políticos, que creemos que es un tema que ha sido una debilidad de este periodo. Vamos a reforzar la capacidad movilizadora del gremio, porque creemos que hoy día hay muchísimos problemas muy urgentes, que no están siendo abordados por las autoridades, y creemos que el profesorado debe activarse”, añadió.

Más atrás en el conteo está “Unidos y unidas por más autonomía, descentralización y derechos” (C), liderada por el actual presidente del magisterio, Carlos Díaz (Partido Humanista). El pacto, hasta ahora, se mantiene en segundo lugar con el apoyo del 18,5% de los colegiados (2.466 votos).

Las mesas cerraron ayer jueves a las 19.00 horas, pero todavía se está trabajando en el conteo de los votos. Se espera tener un resultado definitivo durante la noche.

Las urgencias que tendrá la gestión de Aguilar

Mario Aguilar puntualizó en que asumirá la presidencia del magisterio -en enero- con varias urgencias, como la crisis educacional en Atacama y “el tema de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que hemos visto el desastre que está haciendo eso”.

“Está el tema del agobio laboral docente, están los problemas de la carrera docente, que son muchísimos, y el tema de la violencia. Recién tuvimos un episodio dramático, hace unos días atrás, de un profesor polifracturado por un estudiante en la comuna de San Ramón. Son todas temáticas que no pueden quedarse solo en la retórica, como hasta ahora ha sido, y que queremos abordar con profundidad y seriedad para que efectivamente haya soluciones reales y concretas”, aseguró.

Respecto a los Servicios Locales de Educación Pública, el docente dijo que han “fracasado” porque “cambia quien administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo”.

“Los SLEP requieren cirugía mayor, no cambios cosméticos ni cambios menores. No es cambiar un administrador por otro, no es cambiar un director de Servicio Local y que llegue uno mágicamente a resolver los problemas. Son reformas estructurales que necesita el sistema, y nosotros creemos que debe ser el Estado el que se haga cargo de la educación pública en Chile”, argumentó.

Consultado respecto a sus críticas contra la gestión de Carlos Díaz, Aguilar respondió que cuando asuma sus funciones dará prioridad a que se cumplan los compromisos ya acordados por la actual mesa nacional, pero reparó que -a su juicio- “esos compromisos son insuficientes”.

“Eso que se negoció (respecto a la reparación de la deuda histórica) no es lo que el profesorado realmente necesita. Se necesita mucho más que aquello que se comprometió por parte del ministro y, por lo tanto, nosotros vamos a levantar probablemente con mucha fuerza que haya soluciones reales y no soluciones que a nuestro entender son muy parciales las que están incluidas en esa carta”, dijo.

Respecto a la posibilidad de retomar el paro docente, el dirigente adelantó: “Nosotros no vamos a anunciar paro cuando recién hemos sido electos. El paro siempre es la última instancia. El paro no se hace por deporte. Nosotros vamos a llegar a la movilización cuando se hayan agotado las instancias de diálogo (...). Si esas soluciones no llegan, por supuesto que el camino es el de la movilización”.

“Y si llegamos a movilizarnos, nos vamos a movilizar en serio como hicimos en el 2019, donde estuvimos 51 días en movilización frente a un gobierno que era muy arrogante y muy prepotente. Nosotros sostuvimos la movilización en base a unidad y a convicción. A eso vamos a llegar, pero eso siempre va a ser la última instancia, no la primera”, subrayó.