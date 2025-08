Mario Desbordes: “La delincuencia en Santiago terminó instalándose por obra y gracia de las políticas del PC”

Mario Desbordes (56) muestra unas trizaduras en los vidrios de las ventanas de su oficina en la Municipalidad de Santiago. Dice que fueron los estudiantes, que hace unos días le tiraron piedrazos desde la calle. “Nunca antes había pasado”, comenta. No han sido días fáciles para el alcalde RN. La situación con las tomas en liceos emblemáticos sigue tensa y ha dejado marcas. No sólo en las ventanas de su despacho, sino que en las calles, con rayados que le recuerdan su pasado como carabinero. Pero eso, explica Desbordes, no le preocupa:

“Tanto los rayados como los mensajes de los bots o de los diarios satélites del PC están orientados a su caja de resonancia, no al ciudadano normal. Ellos, por supuesto, en su cabecita creen que el ciudadano no quiere a Carabineros. Y que me digan paco a mí, la verdad que es un orgullo”.

En una semana clave, con operativos de copamiento para sacar al comercio ilegal de Meiggs, y tomas y desalojos en los liceos emblemáticos, el alcalde insiste en una cosa: “Voy a hacer cumplir la ley”.

¿Diría que el despeje de Meiggs y la situación de los liceos emblemáticos son dos de los principales problemas que tiene su gestión?

En lo mediático sí, no en términos de lo que es la necesidad de las vecinas, vecinos y población flotante. Pero en lo mediático, claramente son los dos desafíos más fuertes en este mes.

¿Y por qué es sólo en lo mediático?

Porque la gente del barrio Lastarria lo que me plantea son otros temas que no tienen nada que ver ni con los liceos ni con Meiggs. El tema es de impacto nacional, muy mediático y se entiende: pero son 26 barrios que tenemos que recuperar y estamos trabajando un plan de seguridad especial para cada uno. Además, son entre cuatro y cinco establecimientos tomados de 44 que tengo en total. Entonces tampoco es que esté parada la comuna de Santiago, porque la mayoría de los establecimientos están en clases normales.

Pero lo mediático es importante por la señal que se entrega a nivel nacional.

Absolutamente.

¿Y cuál es esa señal?

Es lo mismo que hemos planteado desde que asumí: hacer cumplir la ley. Restablecer el Estado de Derecho, que es lo más básico para una sociedad democrática, y que aquí se había perdido. Aquí había un laissez-faire social absoluto, donde la alcaldesa Irací Hassler y su equipo, y es la mirada que tiene la izquierda dura, se plantearon en términos de hacer lo que se te dé la gana en la calle, en el liceo, en el espacio público, etc. Y nosotros tenemos una mirada distinta. Creemos que hay que tener orden, respeto por los derechos del otro, y eso involucra, por ejemplo, que no voy a permitir tomas de establecimientos por una minoría pequeña que afecta a la gran mayoría que sí quiere estudiar.

Aunque eso implique mostrar un municipio que va al choque...

Voy al choque en la medida en que los estudiantes provoquen el choque. Ellos tienen muchas alternativas para manifestarse, que no tienen por qué llegar a la toma de establecimientos. Y lo que hemos visto es que la primera medida es la toma, la paralización total. No hay términos medios, pero, además, con mucha violencia. Tuvimos una reunión donde les hice ver su reclamo de que no fueron atendidos hace una semana por el alcalde. Me dieron 20 minutos de plazo para atenderlos en una manifestación no autorizada, sin avisar, donde venían tirando panfletos con una foto mía con una pistola en la cabeza, donde habían pateado en el suelo a dos personas en la calle sin ninguna razón. Y los mismos estudiantes reconocen que esos actos de violencia son legítimos. Entonces, hay un grupo pequeñísimo de estudiantes que cree en la violencia, que tiene un discurso nostálgico de la revolución de los 60, que ve con ojos nostálgicos el intento de revolución del 2019, y por eso se toma el Metro y recurre a la molotov. Lo que estamos planteando simplemente es hacer cumplir la ley y usar todas las herramientas que da la ley. Y si es necesario ir más allá de Aula Segura, lo voy a seguir haciendo.

¿Ha detectado coordinación política en ese pequeño grupo de estudiantes que se manifiesta de forma violenta?

Absolutamente. El primer punto es que esto sucede solo en cinco a siete establecimientos de Chile entero. Y donde está más agudo esto es en el Instituto Nacional, que el año pasado contó 600 bombas molotov lanzadas por personas desde adentro o fuera del instituto. Digo personas, porque no sé si son todos estudiantes: el Barros Borgoño, con 600; el INBA, con 180; el Liceo de Aplicación, 180. Ahí es donde está el núcleo duro de estos grupos que están evidentemente financiados por personas adultas.

¿La administración anterior fue permisiva con la situación de los liceos?

Por supuesto, no hay duda.

¿En qué se veía?

Hassler fue contraria a la ley de Aula Segura cuando era concejala y no la quiso aplicar cuando era alcaldesa. El Partido Comunista y el Frente Amplio se han opuesto a todas las normas que buscan enfrentar a este tipo de grupos violentos, tanto en la educación como en las calles. Por lo tanto, la alcaldesa actuó en el contexto de lo que es, en la mirada que tiene ese sector de la seguridad en general y de este tipo de actos en particular, porque además romantizan el accionar de estos grupos violentos y la revolución, etc. No hay ninguna duda de que no solo actuaron de manera blanda, sino que fueron permisivos y probablemente hasta cómplices.

Pero durante la gestión de Hassler los episodios de violencia en liceos bajaron....

La pregunta del millón es ¿por qué bajaron?

¿Por qué?

Lo más probable es porque había cierta afinidad con la alcaldesa.

¿Y esto entonces vuelve a ocurrir porque hay menos afinidad con este alcalde?

No hay duda que es así. El petitorio que nos ponen sobre la mesa algunos de los establecimientos en toma llega a niveles tan exagerados, que es evidente que no tienen solución. Por ejemplo, me exigen que me haga cargo de derogar el sistema de financiamiento de la educación pública. Es evidente que saben que eso no es resorte de un alcalde y, por lo tanto, es porque no quieren llegar a acuerdos.

¿Cuánto apremio hay para actuar en este tema, considerando que en cinco meses más estos establecimientos van a pasar al SLEP?

Que entregue los colegios en enero no significa que me desentienda de la educación este año. Creo que tengo que trabajar para recuperar la educación pública de la comuna, que ha perdido un 50% de los alumnos en algunos casos. Y eso se logra en la medida en que tú ordenas el establecimiento, que eres capaz de generar confianza en las familias que han escapado de la educación pública de la comuna. Y entre otras cosas, eso significa que hay que también sacar a las personas que han hecho mala gestión. Y por eso los cambios en el INBA y las medidas de seguridad que han gatillado esta crisis del Instituto Nacional.

Desde otro punto de vista, uno también podría decir que al alcalde le quedan cinco meses con estos establecimientos, y que no tiene nada que perder si es que va al choque con los liceos.

Pierdo, porque pierdo subvención todos los meses, pero esto no es una cuestión de recursos ni de política contingente del día a día: es una cuestión de principios. O se respeta el Estado de Derecho o sencillamente estamos en una anarquía. Y mientras yo esté a cargo de los establecimientos tengo que cuidar que lo mínimo es que haya clases.

Los otros adversarios

¿Por qué recién a finales de julio, después de siete meses, se pudo hacer una intervención coordinada y permanente en Meiggs?

Porque antes el municipio no tenía la capacidad. Yo anuncié en campaña que la solución de Meiggs iba a demorar un año y medio. ¿Por qué? Porque el municipio en los últimos tres años no hizo nada en materia de seguridad. Hay la misma cantidad de guardias que dejó Felipe Alessandri, menos cámaras que cuando se fue Felipe Alessandri. Por lo tanto, lo primero era recomponer la musculatura del municipio, duplicar la cantidad de guardias municipales y convencer al sector privado de que tiene que ser parte de la solución. Y en ese contexto está el que, en el caso de Meiggs, hay una estructura montada con grupos de crimen organizado, una cadena en donde están involucrados muchos actores. Nosotros necesitábamos tener la capacidad de no solo sacar los toldos, sino que, además, mantener el control al día siguiente, y esa capacidad la tenemos respecto de este pedacito que acabamos de recuperar y vamos a ir recuperando más espacio a medida que tengamos más músculo. Pero, además, porque iniciamos un trabajo en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, con aduanas, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con la colaboración del delegado presidencial y otras autoridades de gobierno, de manera tal de atacar la cadena completa. Cuando el SII dice que ha detectado $ 9 mil millones de pesos de evasión, solo en dos meses, es con información que nosotros le dimos. Y eso nos permite llegar al que está detrás del toldo azul.

¿Qué tan enquistado está el crimen organizado en Meiggs?

En el caso de Meiggs los delitos que hemos logrado determinar como de mayor ocurrencia son comercio ilegal, tráfico de cigarrillos, microtráfico de drogas, extorsión y préstamos extorsivos. Estructuras de crimen organizadas nacionales o extranjeras, sabemos que hay. Son principalmente grupos chilenos. Sabemos que hay presencia del Tren de Aragua o alguna de sus subsidiarias o franquicias. Vamos a enfrentar lo que está pasando en Meiggs como lo que es: no es comercio ilegal. Es asociación ilícita criminal con lavado de activos, con evasión tributaria, con una serie de otros delitos.

¿Cuántos guardias necesita para controlar Meiggs?

Nosotros consideramos que con 400 agentes de seguridad para el barrio podríamos mantener un estándar razonable de seguridad una vez que hayamos erradicado el comercio ilegal. Pero lo primero que se requiere para ir recuperando la seguridad pública es la voluntad política de hacerlo. Este gobierno -y el periodo de Hassler- perdió mucho tiempo, porque no tenía la voluntad de enfrentar el delito, el crimen organizado, etc. Uno puede encontrarle muchos defectos a lo que hace cierto presidente de Centroamérica, pero lo que nadie puede dudar es que sí hay que copiarle la voluntad para enfrentar esta cuestión.

En un principio mantenía cierta comunicación con Irací Hassler. ¿Siguen hablando?

No. Cero comunicación. Se cortó a propósito de que hemos descubierto situaciones gravísimas en la Corporación para el Desarrollo de Santiago, en la Dirección de Educación y varias otras áreas, donde ella es directamente responsable, y por eso lo que corresponde es cortar comunicación.

A propósito de los rayados afuera de los liceos emblemáticos: ¿Tiene certeza de que el PC está operando contra usted?

Es evidente que lo están haciendo las cuentas satélites del Partido Comunista y las propias cuentas del PC. Sus campañas están pagadas. Cuando ves un Twitter de la diputada Cariola atacando la gestión mía, con plata pagada, eso es una campaña en contra. ¿Por qué? Primero, porque es una pelea muy emblemática. Fue la madre de todas las batallas en la municipal.

Santiago siempre lo es. Y para el PC era muy simbólico.

No había habido nunca un resultado tan amplio y casi la duplico (a Hassler). Entonces fue un golpe duro, porque fue una derrota muy grande. Segundo, porque son dos modelos políticos distintos. Y quizás ahora lo más importante es que la candidata del PC fue parte de esta administración. Fue administradora municipal de Hassler. Y tiene que dar cuenta de la debacle que se produce en esta comuna cuando era la segunda a bordo. Esto es algo que el PC ha querido ocultar, y cuando lo pongo en evidencia, incomoda. Entonces es natural que el PC y el Frente Amplio intenten torpedear esta gestión, porque se les va la vida y se les va la presidencial.

¿Dice que para el PC es clave que a su gestión le vaya mal en pos de sus propias opciones presidenciales?

Absolutamente. Si a mí me va bien y logramos demostrar que se puede recuperar esta comuna, que la educación puede mejorar, significa que la gestión del PC fue la responsable. Y dentro de la gestión del PC no está solo Hassler: está el señor Barraza, que es el brazo derecho en la campaña de Jeannette Jara, y está la propia Jara, que compartió administración con Irací.

¿A quién identificaría como su lado adversario más fuerte: el PC o los grupos que enfrenta en los colegios o en Meiggs?

En lo político, obviamente que el PC. Pero en la calle, el problema es la delincuencia que termina instalándose por obra y gracia de las políticas del PC. Fue Irací, fue el PC el que señala que va a repartir permisos a diestra y siniestra, termina produciendo un efecto llamado al comercio ilegal. Cuando empieza la gestión Hassler había mil personas en situación de calle y hoy día hay 2.000. La cantidad es el triple que la comuna que nos sigue, que es Puente Alto, que tiene 700. Cuando empezó la gestión de Irací había casi el doble de estudiantes que lo que hay ahora. Se fugaron en masa. Si logramos revertir eso, evidencia que hay un problema de la gestión del PC. Que es lo mismo que le va a hacer al país si gobiernan a nivel nacional, no tengo ninguna duda.