Más de 1.200 carabineros serán desplegados en el marco del Mundial Sub 20

Más de 1.200 Carabineros serán desplegados a lo largo del país en el marco del próximo Mundial Sub 20 de fútbol que se llevará a cabo en Chile a partir de este 27 de septiembre y que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Según explicó la general de Carabineros, Claudia Carrasco, “este despliegue operativo consta de más de 1.200 carabineros de servicio de orden y seguridad, entregando un resguardo de seguridad al exterior de los centros deportivos, como también al exterior de los hoteles de concentración, los centros de entrenamiento, y además, un acompañamiento permanente a las diferentes delegaciones que están clasificadas” .

Cabe recordar que en total son 24 los países que participarán de la competición y que tendrá sedes locales en Talca, Rancagua, Valparaíso y la Región Metropolitana.

En tanto, el Ministro Subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que “tuvimos una mesa de seguridad que lleva meses trabajando el despliegue en seguridad. Ese despliegue cuenta con una plana mayor especial de carabineros a cargo de la General Carrasco que ha supuesto el despliegue de alrededor de 1.200 funcionarios policiales en distintos tipos de tareas”.

Según detalló, “la tarea de enlace, vamos a tener un carabinero en cada selección. La tarea de custodia y de escolta, tanto de las selecciones a sus hoteles, a sus centros de entrenamiento, como también a los partidos y también el servicio estadio. Un servicio estadio que ha sido preparado conforme a estándares que hemos coordinado en la mesa de seguridad y que va a considerar la protección de la delegación y por supuesto también de las hinchadas”.

“Hemos tenido coordinaciones internacionales junto con los países vecinos para efectos de que todas las personas que vengan a nuestro país vengan seguras, vengan tranquilas a disfrutar del fútbol”, agregó, enfatizando que “Vamos a estar desde el 27 de septiembre hasta el 29 de octubre con esta dedicación específica, esta plana mayor especial de carabineros para efectos de que el Mundial Sub-20 pueda desarrollarse de forma segura”.

En la ocasión, el ministro (s) también se refirió a las medidas que se han tomado para que no se repitan incidentes como los ocurridos en el encuentro entre Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en Argentina, apuntando que “en ese sentido, con las autoridades argentinas en particular, tenemos operativo un acuerdo bilateral en donde hay puntos focales que están funcionando desde el Ministerio de Seguridad chileno con sus pares argentinos para el intercambio de información operativa que permita que las hinchadas argentinas y las hinchadas chilenas puedan trasladarse e ir a los recintos de manera segura”.

17 selecciones ya están en Chile

Felipe de Pablo, director del Mundial Sub 20, apuntó que ya son 17 las selecciones que se encuentran en Chile y realizando sus primeros entrenamientos.

“Estamos y seguimos trabajando con FIFA para dar cumplimiento a cada una de las necesidades”, mencionó, agregando que “el equipo multidisciplinario que tiene el Comité Organizador Local está en cada una de las sedes, está trabajando de manera mancomunada con las autoridades locales y estamos seguros que esta va a ser una fiesta deportiva donde queremos que todos nos acompañen”.

Por otro lado, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que “nuestro país en el último tiempo ha tenido la posibilidad de estar siendo anfitrión de grandes eventos deportivos. Y eso nos estimula enormemente porque no solamente es motivo de que nuestros deportistas puedan continuar su proceso de desarrollo, de formación.”

Por otro lado, respecto a la venta de entradas, según señaló Felipe de Pablo, “el primer partido ya se encuentra vendido absolutamente para el día sábado, al igual que la final, después en el ranking vienen los partidos de Chile, donde estamos bordeando alrededor de los 25.000 personas en cada una de las jornadas”.

“En el caso de lo que es Talca, Rancagua y Valparaíso, desde ayer se ha visto un incremento en las primeras jornadas, esto creemos que también se debe a que a medida que van llegando las elecciones vamos viendo cómo también la gente va conociendo el traslado desde buses que van con un branding FIFA, de cómo se están activando cada uno de los medios locales”, agregó.