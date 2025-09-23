SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Más de 1.200 carabineros serán desplegados en el marco del Mundial Sub 20

Este 27 de septiembre iniciará la competición que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Más de 1.200 Carabineros serán desplegados a lo largo del país en el marco del próximo Mundial Sub 20 de fútbol que se llevará a cabo en Chile a partir de este 27 de septiembre y que se extenderá hasta el 19 de octubre.

Según explicó la general de Carabineros, Claudia Carrasco, “este despliegue operativo consta de más de 1.200 carabineros de servicio de orden y seguridad, entregando un resguardo de seguridad al exterior de los centros deportivos, como también al exterior de los hoteles de concentración, los centros de entrenamiento, y además, un acompañamiento permanente a las diferentes delegaciones que están clasificadas” .

Cabe recordar que en total son 24 los países que participarán de la competición y que tendrá sedes locales en Talca, Rancagua, Valparaíso y la Región Metropolitana.

En tanto, el Ministro Subrogante de Seguridad Pública, Rafael Collado, señaló que “tuvimos una mesa de seguridad que lleva meses trabajando el despliegue en seguridad. Ese despliegue cuenta con una plana mayor especial de carabineros a cargo de la General Carrasco que ha supuesto el despliegue de alrededor de 1.200 funcionarios policiales en distintos tipos de tareas”.

Según detalló, “la tarea de enlace, vamos a tener un carabinero en cada selección. La tarea de custodia y de escolta, tanto de las selecciones a sus hoteles, a sus centros de entrenamiento, como también a los partidos y también el servicio estadio. Un servicio estadio que ha sido preparado conforme a estándares que hemos coordinado en la mesa de seguridad y que va a considerar la protección de la delegación y por supuesto también de las hinchadas”.

“Hemos tenido coordinaciones internacionales junto con los países vecinos para efectos de que todas las personas que vengan a nuestro país vengan seguras, vengan tranquilas a disfrutar del fútbol”, agregó, enfatizando que “Vamos a estar desde el 27 de septiembre hasta el 29 de octubre con esta dedicación específica, esta plana mayor especial de carabineros para efectos de que el Mundial Sub-20 pueda desarrollarse de forma segura”.

En la ocasión, el ministro (s) también se refirió a las medidas que se han tomado para que no se repitan incidentes como los ocurridos en el encuentro entre Universidad de Chile y Independiente de Avellaneda en Argentina, apuntando que “en ese sentido, con las autoridades argentinas en particular, tenemos operativo un acuerdo bilateral en donde hay puntos focales que están funcionando desde el Ministerio de Seguridad chileno con sus pares argentinos para el intercambio de información operativa que permita que las hinchadas argentinas y las hinchadas chilenas puedan trasladarse e ir a los recintos de manera segura”.

17 selecciones ya están en Chile

Felipe de Pablo, director del Mundial Sub 20, apuntó que ya son 17 las selecciones que se encuentran en Chile y realizando sus primeros entrenamientos.

“Estamos y seguimos trabajando con FIFA para dar cumplimiento a cada una de las necesidades”, mencionó, agregando que “el equipo multidisciplinario que tiene el Comité Organizador Local está en cada una de las sedes, está trabajando de manera mancomunada con las autoridades locales y estamos seguros que esta va a ser una fiesta deportiva donde queremos que todos nos acompañen”.

Por otro lado, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que “nuestro país en el último tiempo ha tenido la posibilidad de estar siendo anfitrión de grandes eventos deportivos. Y eso nos estimula enormemente porque no solamente es motivo de que nuestros deportistas puedan continuar su proceso de desarrollo, de formación.”

Por otro lado, respecto a la venta de entradas, según señaló Felipe de Pablo, “el primer partido ya se encuentra vendido absolutamente para el día sábado, al igual que la final, después en el ranking vienen los partidos de Chile, donde estamos bordeando alrededor de los 25.000 personas en cada una de las jornadas”.

“En el caso de lo que es Talca, Rancagua y Valparaíso, desde ayer se ha visto un incremento en las primeras jornadas, esto creemos que también se debe a que a medida que van llegando las elecciones vamos viendo cómo también la gente va conociendo el traslado desde buses que van con un branding FIFA, de cómo se están activando cada uno de los medios locales”, agregó.

Más sobre:CarabinerosMundialSub 20Despliegue

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Fiscalía reporta que fraude al fisco y lavado de dinero son los principales delitos corrupción en Antofagasta en 2025

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 23 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso
Chile

Aumentan estudiantes expulsados por porte de armas en la Región de Valparaíso

Detienen a jefa y subjefa del Registro Civil de Buin por robo de $20 millones en oficina del organismo

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de Dictamen N°75 que impide cancelar matrículas por deuda

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año
Negocios

Corbo defiende al Central, evalúa gestión de Hacienda y estima cuánto es razonable recortar el gasto fiscal por año

Gremio de la agricultura pide regularizar a los inmigrantes para que puedan trabajar en el sector

OCDE dice que la economía mundial ha resistido los aranceles, pero prevé que EEUU y China crecerán menos en 2026 que este año

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos
Tendencias

¿Es seguro tomar paracetamol durante el embarazo, por el supuesto riesgo de autismo? Esto dicen los médicos

Qué significa reconocer un Estado palestino y cuáles son las implicancias de esta medida

Quiénes eran B-King y DJ Regio Clown, los músicos colombianos que fueron encontrados muertos en México

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro
El Deportivo

“El mayor daño moral infligido a un ser humano”: el padre de Lamine Yamal se lanza contra la elección del Balón de Oro

Alejandro Tabilo toca el cielo en Chengdú: el chileno vence a Lorenzo Musetti y levanta su tercer título ATP

Expresidente de la ANFP revela que estuvo a un detalle de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”
Cultura y entretención

Ed Motta, figura de la música brasileña: “Siento que soy un género aparte y un genio aparte”

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial
Mundo

Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

Las duras críticas del mundo científico al anuncio de Trump sobre supuesto vínculo entre el paracetamol y el autismo

La OTAN promete una respuesta “firme” ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz