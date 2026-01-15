SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Más de 1.600 hectáreas afectadas solo en Ránquil: Conaf entrega balance de incendios forestales

    La región se mantiene con alerta amarilla en todo su territorio debido a los siniestros que la afectan.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Foto referencial. Jose Robles/ Aton Chile

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó el balance de los incendios forestales que afectan al país, identificando a seis que se mantienen en combate entre las regiones de La Araucanía y Ñuble.

    Entre ellos, el de la comuna de Ránquil es el que más hectáreas ha consumido, con 1.665. Por ello, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta roja comunal.

    Producto de su cercanía con sectores habitados, cerca de 200 personas debieron ser evacuadas, mientras que las llamas dejan, hasta ahora, dos viviendas destruidas y otras 15 “en evaluación”.

    El segundo incendio que afecta la región del Ñuble es en Pinto, donde afecta la Reserva Nacional Ñuble, con 36,2 hectáreas consumidas por las llamas. Y el tercero, donde esta mañana terminó la alerta roja, es el siniestro que se desarrolló en San Nicolás, que afecta 160 hectáreas.

    Debido a estas situaciones, Senapred decretó la alerta amarilla regional en todo Ñuble, debido a la amenaza de incendio forestal.

