“Más de 45.000 solicitudes”: Carabineros explica que alta demanda es la causa de la caída de Comisaría Virtual

Carabineros realizó esta mañana una vocería en donde explicaron que la razón de la caída del sitio web de la Comisaría Virtual fue a causa de la alta demanda de usuarios solicitantes del documento digital, sin embargo, esperan que el sistema funcione con normalidad durante el día.

Desde la madrugada de este domingo distintas personas en redes sociales manifestaron problemas al acceder al sitio web de la policía uniformada, única plataforma habilitada para poder justificar inasistencia al momento de votar el mismo día de la elección.

Con respecto a la caída de la plataforma, el teniente coronel de Carabineros, Jorge Cárcamo, señaló que esta se produjo a causa de “la alta demanda. Cuando ésta aumenta, las máquinas empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades.”.

Comisaría Virtual.

En ese sentido, señaló que “a lo mejor en el primer intento les va a salir el error, pero en el segundo las máquinas van aumentando sus capacidades, a medida que la necesidad y la demanda de la gente vaya aumentando”.

Así, en una nueva vocería realizada hacia alrededor de las 9.00 horas, el coronel detalló que “existen más de 45.000 requerimientos realizados en Comisaría Virtual a lo largo de todo el territorio nacional”. “Entendamos que el año pasado hubo durante el desarrollo del día 407.000 constancias . Nosotros creemos que alrededor de este día de hoy podríamos llegar incluso a eso y un poco más”, señaló anteriormente.