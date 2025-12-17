Más de 353 funcionarios terminaron cursos en Escuela de Especialidades de Carabineros

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el general director de Carabineros, general Marcelo Araya, junto al Alto Mando de la institución, encabezaron la ceremonia de egreso de 353 alumnos y alumnas de los cursos de especialización año 2025 de la Escuela de Especialidades General Oscar Cristi Gallo de la policía uniformada.

En el acto, con familiares y autoridades académica, se procedió a la entrega de las piochas de las distintas especialidades que terminaron los cursos de especialización para reforzar el trabajo de unidades como SIAT, GOPE, Labocar, adiestramiento de perros policiales, Caballería, Montaña o Fronteras, entre otros.

Asimismo, en la ceremonia se premió a los funcionarios que obtuvieron los primeros lugares de las distintas especialidades, que recibieron su condecoración por parte de las autoridades.

El director de la Escuela de Especialidades, coronel Gabriel Guerrero Nova, resaltó la importancia de la especialización institucional.

De los 353 funcionarios especialistas, de ellos 77 mujeres y 276 hombres, asimismo, egresaron 16 alumnos becarios, 10 integrantes de las instituciones de Gendarmería de Chile, y seis integrantes de la Fuerza Aérea. Además de nueve becarios extranjeros, cuatro de la Policía Nacional del Perú, uno de la Policía Nacional de Ecuador, dos de la Policía de Bolivia, uno de la Policía Nacional Civil de Guatemala, y uno de la Policía Nacional de Panamá.