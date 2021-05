Más de 5 millones de personas han ingresado a sitio web del Minsal buscando el Pase de Movilidad

Fue el domingo cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció la implementación del Pase de Movilidad del Ministerio de Salud, que permite que las personas -que recibieron las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus- puedan desplazarse libremente en comunas que se encuentren en cuarentena o transición.

Pese a que el pase no ha estado exento de críticas, un gran número de personas ha buscado descargarlo. Así lo dijo hoy la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien señaló que, pese a no tener la cifra exacta de usuarios que lo han bajado, desde el domingo hasta hoy han ingresado a la página web Yo me vacuno más de 5 millones de personas buscando este pase.

“Estas cifras dan cuenta del interés que tienen las personas por obtener este pase y poder tener este comprobante”, dijo Daza. De hecho, ayer se registraron un millón setecientas mil visitas buscando el pase, dijo la autoridad de Salud.

Sin embargo Daza puntualizó que “hemos dicho que este pase permite que las personas que están en comunas en cuarentena y transición puedan realizar actividades de bajo riesgo, que son las que están permitidas hoy día en esas fases”.

Además, dijo que probablemente el fin de semana habría un aumento en la movilidad en las calles, por lo que se intensificarían las fiscalizaciones. “Vamos a fortalecer las fiscalizaciones, pero sobre todo queremos hacer un llamado a las personas sobre el uso de estas libertades, que después de 14 meses de pandemia son tan valoradas hacerlas con la responsabilidad correspondiente”.

El pase comenzó a operar el miércoles. Además, permite viajar interregionalmente entre comunas que se encuentren al menos en fase 2, respetando todas las regulaciones y restricciones del Plan Paso a Paso.

La implementación del documento ha originado críticas del Colegio Médico, que el mismo día de su anuncio llamó a “reconsiderar su implementación”. Al gremio se unieron nueve sociedades médicas que, a través de un comunicado, manifestaron su rechazo a su instauración.