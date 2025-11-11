OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Matthei afirma que cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno “aproximadamente US$700 millones en impuestos”: falso ❌

    La cifra de Matthei sobre la recaudación por cada punto extra de crecimiento no coincide con las estimaciones actualizadas del Comité de Expertos del Pacto Fiscal. Esa instancia midió que el impacto real es de US$570 millones, bastante por debajo de los US$700 millones que mencionó la candidata.

    Por 
    Gabriela Mondaca
     
    Carlos Alonso
    Evelyn Matthei - Debate Anatel. Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En el último debate presidencial, durante el bloque económico, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respondió a Marco Enríquez-Ominami señalando cuál, a su juicio, era la propuesta más populista del resto de los postulantes.

    En ese contexto afirmó lo siguiente: “Cada punto extra de crecimiento le genera al gobierno aproximadamente US$700 millones en impuestos. Pero esos 700 son el primer año, el segundo son US$1.400, el tercero US$2.100, el cuarto ya son US$2.800 millones más”.

    “Si no hubiésemos hecho la reforma tributaria del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, hoy el gobierno estaría recaudando US$18.000 millones extra”, comentó la candidata de Chile Vamos.

    La afirmación es falsa ya que el equipo de Fact Checking de La Tercera pudo contrastarla con los datos expuestos por el Comité de Expertos del Pacto Fiscal, conocido como Comisión Marfán, el que el pasado 24 de noviembre del 2024 entregó su informe al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahí, la comisión expuso que el crecimiento es de US$570 millones.

    Comisión Marfán

    Según las conclusiones del comité, integrado por Manuel Marfán, Ignacio Briones, José de Gregorio, Rodrigo Vergara, José Pablo Arellano, Andrea Tokman y Andrea Repetto, el crecimiento efectivamente genera más ingresos para el Estado, pero en un orden de magnitud distinto al planteado por Matthei.

    Los expertos estimaron que cada punto adicional de crecimiento del PIB genera un espacio fiscal de US$570 millones, cifra bastante menor a los US$700 millones que mencionó la candidata.

    El informe subraya que el cálculo debe considerar no solo mayores ingresos, sino también mayores gastos asociados al crecimiento, como reajustes en remuneraciones públicas.

    El ministro Marcel reforzó el punto: históricamente se hablaba de entre US$850 millones y US$1.000 millones por punto de crecimiento, pero este comité, con metodología actualizada, rebajó esa estimación a US$570 millones netos.

    El comité modeló las finanzas públicas hacia 2034. En el escenario base, sin aumentos relevantes de crecimiento, las holguras serían negativas desde 2028. Si el crecimiento anual aumentara 1 punto sostenido entre 2025 y 2034, las holguras subirían en 1,76 puntos del PIB, lo que implica que cada punto de crecimiento adicional genera 0,16 puntos del PIB en holgura extraordinaria.

    Más sobre:Fact checking LTDebatePresidencialesEvelyn MattheiEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guerra cruzada en debate Anatel: candidatos arremeten contra las propuestas más “populistas” de sus contrincantes

    Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Debate Anatel: la posición de los candidatos sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas

    Matthei defiende polémico trap de campaña: “Nada de ese video es falso, en cambio sí era falso que tuviera alzheimer”

    Jara vuelve a desmarcarse de Boric: “Yo habría saludado a Milei de pie”

    Lo más leído

    1.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    2.
    Minuto a Minuto

    Minuto a Minuto

    3.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    4.
    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

    5.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”
    Chile

    Jara emplaza al gobierno por megatoma en San Antonio: “Espero que cumplan con su labor”

    Guerra cruzada en debate Anatel: candidatos arremeten contra las propuestas más “populistas” de sus contrincantes

    Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    El Deportivo

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes

    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista

    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Canadá deja de ser un país libre de sarampión tras un brote que deja más de 5 mil casos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte