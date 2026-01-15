“Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

La muerte de Julia Chuñil, según la Fiscalía Regional de Los Ríos, tiene un conflicto previo que derivó en su fallecimiento. Según expuso el Ministerio Público, el hijo de Chuñil, Javier Troncoso, le quitó la vida luego de que ella intentara defender a un adulto mayor de 90 años de iniciales N.G.P. a quien le quería robar dinero.

Por lo mismo, el ente persecutor también está formalizando a Javier Troncoso por el delito de robo con violencia, luego de que la noche del 8 de noviembre de 2024, el sujeto intentara robarle la pensión a un hombre que en ese momento estaba en la vivienda de Julia Chuñil, quien está desaparecida hace más de un año.

Parte del testimonio de este hombre de 90 años fue expuesto este jueves en la audiencia de formalización de los tres hijos de Chuñil , a quienes se les imputa el delito de parricidio.

Según relató la abogada asistente de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Daniela Ávila, ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, el hombre afirmó ante el Ministerio Público y Carabineros que “un día, en el cual no recuerdo la fecha, pero fue después de que se escondió el sol, yo estando en la casa de Julia Chuñil, llegó su hijo Javier Troncoso, bien borracho, que me quería quitar la plata de mi pensión”.

Dada su oposición, describe el adulto mayor quien figura en calidad de víctima el imputado “me puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera en mi cuello, diciéndome, ¿y si te mato?. En ese momento llegó Julia para defenderme, quien me abrazó, y Javier le dijo a su mamá: ‘No te metas o le va a pasar lo mismo a los dos’“.

“Producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier, instancia que Julia aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio. (...) Después de eso yo no quise salir más, siendo ese momento la última vez que yo vi con vida a la señora Julia. Siempre quedé con la duda de qué le pudo haber pasado, porque luego de que la señora Julia salió de su casa para ir a botar el cuchillo, yo nunca más la vi”, se lee en el resto de su testimonio.

El otro testimonio

En la misma audiencia, Ávila también expuso el testimonio del “testigo reservado número 3″, quien también dio cuenta de lo ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024, día en que la Fiscalía acusa que Chuñil fue asesinada.

“Durante esa misma semana en una oportunidad junto a la señora Julia fuimos a la casa de la toma. Nos trasladamos en una carreta (...) Más tarde, el día viernes, según recuerdo, en horas de la noche, nos encontramos en la casa de Huichango. En el lugar estaban Jeannette, la señora Julia, el abuelito conocido como Chico Estéreo, y el hijo de la señora Julia, Pablo y los dos niños”, se lee en el testimonio de este testigo.

“En ese momento llegó Javier Troncoso, hijo de la señora Julia, en evidente estado de ebriedad. Al llegar, comenzó a discutir y posteriormente a pelear con el Chico Estéreo. La señora Julia intentó defenderlo y en ese contexto me pidió que me fuera a la pieza , desde donde pude escuchar numerosos gritos y ruidos atribuibles a una pelea (...) Continué escuchando gritos y el llanto de una persona en el exterior”, agregó, confirmando la historia de que Troncoso quería robar la pensión del hombre de 90 años.

Seguido de eso, el testigo reservado número 3 relata que Jeannette, hija de Chuñil, “me informó que Julia Chuñil se había perdido en el bosque. Asimismo, recuerdo que posteriormente, en horario diurno, en el domicilio de Huichaco, Javier junto a sus hermanos Pablo y Jeannette quemaron la ropa de Julia y la quemaron en un tambor con bencina”.

“Fue Jeannette la que me dijo que yo debía decir que Julia Chuñil se perdió en el cerro buscando sus animales”, concluyó el testigo.