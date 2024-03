“Me robaron todo”: animadora Faloon Larraguibel sufre asalto en servicentro

La animadora Faloon Larraguibel sufrió un robo en un servicentro ubicado en el kilómetro 31 y medio de la Ruta 78, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

La comunicadora se encontraba al interior de un Pronto Copec a eso de las 21.30 con uno de sus hijos. Al salir se percató que desconocidos habían roto un vidrio de su camioneta y sacado varias maletas. En específico, los delincuentes sacaron tres maletas y dos bolsos, de acuerdo a lo informado por el noticiero de Mega.

“Me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo. Traía las maletas, se robaron la ropa de los niños, se robaron las maletas”, dijo la mujer en su cuenta de Instagram. Larraguibel se encontraba ad portas de ingresar a un reality show.

El teniente Gonzalo García, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, señaló: “Hoy personal de la Tenencia de Carreteras Melipilla concurre a un servicentro ubicado en la Ruta 78 con la finalidad de ver a una persona que había sido víctima de robo de accesorios desde el interior de su vehículo particular”.

El Ministerio Público instruyó que la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros indague los hechos.

A comienzos de mes, la conductora de TV fue víctima de violencia intrafamiliar. Su pareja Jean Paul Pineda fue detenido luego de que se denunciara que golpeó a la modelo. La habría golpeado en la cabeza y el tórax.