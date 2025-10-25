¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

A las 0.00 horas de este sábado, el Servicio Electoral (Servel) publicó los datos electorales de las personas habilitadas para participar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

En tal fecha se definirá la contienda presidencial y parlamentaria, en la cual se escogerán a 155 diputados y, en siete regiones, se renovarán 25 senadores.

Así, a 23 días de los comicios, el Servel dio a conocer la nómina de las personas designadas como vocales de mesa para el proceso eleccionario, así como también de quienes se desempeñarán como miembros del Colegio Escrutador.

También se publicó el local de votación de los electores y la mesa donde deben sufragar

La información está disponible a través del sitio web del Servel, en consultas.servel.cl

Con antelación, desde el organismo informaron que “el periodo de excusas para los vocales de mesa ante las Juntas Electorales será entre el 27 y 29 de octubre y la nómina de vocales reemplazantes se publicará el 1 de noviembre próximo“.

Motivos de excusa

Como en otros comicios, los vocales de mesa tendrán la posibilidad de excusarse para no ejercer la función designada por las Juntas Electorales, de acuerdo a una serie motivos permitidos en la normativa vigente.

Así, quienes no puedan cumplir con el deber cívico deberán presentar su justificación ante el secretario de la Junta Electoral respectiva, en un plazo de tres días hábiles desde la publicación de la nómina preliminar, de acuerdo al artículo 44 de la ley 18.700.

Entre los motivos para no cumplir dichas funciones se encuentra ser candidato o ser familiar de algún de ellos. Además de la imposibilidad para autoridades que ejerzan un cargo al momento de la elección.

También es motivo de excusa estar ausente del país o a más de 300 kilómetros del lugar de votación.

Asimismo, se contempla como motivo tener más de 70 años de edad; estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado de un médico, o cumplir labores en establecimientos hospitalarios en los mismos días en que funcionen las Mesas Receptoras, lo que deberá acreditarse mediante certificado del director del respectivo establecimiento de salud.

Adicionalmente se pueden excusar las mujeres embarazadas durante todo el período de gestación o quienes sean cuidadores de un niño menor de dos años.