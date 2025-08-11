Medio centenar de carabineros se suman para reforzar labores de la Prefectura Central

Con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinoza, este lunes fueron presentados oficialmente los 53 funcionarios que se incorporarán a cinco comisarías de la Prefectura Central para reforzar las labores preventivas y de control en zonas de alta demanda operativa.

Los nuevos funcionarios forman parte del contingente de 1.100 egresados la semana pasada desde distintas escuelas de formación en todo el país.

Su llegada busca fortalecer el combate contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en sectores estratégicos como los barrios Meiggs, Yungay y Estación Central.

La 1° Comisaría contará con 11 funcionarios adicionales; la 3° Comisaría, con 10; la 4° Comisaría, con 12; la 21° Comisaría de Estación Central, con 12; y la 58° Comisaría, con ocho.

En la ceremonia realizada en dependencias de la 4° Comisaría Suboficial Mayor Daniel Palma Yáñez de Santiago, el ministro Cordero destacó que estos nuevos carabineros representan la respuesta a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

“La demanda por mayor dotación tiene un profundo significado no solo desde el punto de vista del número, sino que sobre todo, de la cantidad de servicios que se pueden recibir", apuntó la autoridad.