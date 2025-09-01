Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

Un menor de 16 años perdió la vida luego de ser baleado en horas de la noche en la comuna de Pudahuel.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando la víctima y su acompañante, un joven de 19 años, fueron interceptados por al menos dos sujetos, quienes premunidos con armas de fuego dispararon en su contra.

A raíz de esto, es que el menor de 16 años perdió la vida, mientras que la persona de 19 resultó con heridas.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH Francisco Morales, por el momento se están investigando las causas del hecho y “de momento, solamente hay antecedentes preliminares, no hay claridad acerca de cómo habrían comenzado los hechos, pero de momento se trataría directamente de un ataque, no habría un intercambio o una riña previa a este lamentable deceso”.

Según explicó, tras el ataque “ambas víctimas son trasladadas a un centro asistencial, pero el joven de 16 años llegó fallecido ya al centro asistencial. La otra persona fue trasladada hasta un hospital de la capital, donde se encuentra en este momento en atención, producto de las lesiones”.

En el lugar se encuentra trabajando personal del grupo ECOH de la Fiscalía, así como del Labocar y OS9 de Carabineros.