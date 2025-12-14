Menor de edad resulta herido a bala tras disparos en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

La tarde de este domingo se produjo un nuevo hecho de violencia al interior del edificio de departamentos de Inglaterra 1144 en Independencia: un menor de edad de 17 años resultó con dos heridas de bala tras ataque de dos sujetos desconocidos.

Los registros de cámaras de seguridad mostraron que dos sujetos habrían ingresado a través de los estacionamientos, luego que otro residente abriera el portón. En aquel lugar interceptaron a la víctima: un menor de edad de 17 años de nacionalidad ecuatoriana.

Le habrían disparado a corta distancia aproximadamente de dos a tres disparos. Tras ello, inmediatamente salieron del lugar a pie.

Funcionarios de la Municipalidad de Independencia fueron los primeros en atender a la joven víctima, que fue trasladada hacia el Hospital San José.

Según la información conocida, habría recibido heridas en su brazo derecho y en su escápula. Por otro lado, estaría siendo acompañado por una persona cercana de nacionalidad venezolana.

Carabineros se encuentra actualmente investigando la situación ocurrida. Por el momento no se ha confirmado ni tampoco descartado el vínculo de este ataque con los hechos de violencia ocurridos durante los últimos meses en el edificio.

Respecto a la víctima, tampoco se ha confirmado si era un residente permanente de alguno de los departamentos o si se encontraba de visita.