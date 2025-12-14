VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Balance Carabineros: 295 mil personas han validado trámite para excusarse de votar

    De acuerdo con el reporte policial, el total de personas que han presentado excusas alcanza las 381 mil, por lo que resta que 94 mil validen el proceso presencialmente en un comisaría.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    La tarde de este domingo Carabineros entregó un nuevo reporte referente a los trámites realizados para excusarse de votar, indicando que ya son más de 381 mil personas en todo el territorio nacional las que han ingresado sus respectivos casos en Comisaría Virtual.

    De ese total, eso sí, sólo 295 mil han validado su proceso de manera física en una comisaría, paso obligatorio para completar exitosamente la notificación.

    Eso quiere decir, como informó el teniente coronel Jorge Cárcamo, comisario de Comisaría Virtual, que hay 94 mil personas que iniciaron el trámite de manera remota pero que aún no lo validan en dependencias de la policía uniformada.

    Por lo mismo, hizo un llamado a acudir al cuartel más cercano y validar su proceso. “Si no acude, lamentablemente su constancia de excusa por encontrarse a más de 200 kilómetros no va a tener validez posteriormente cuando sea citado ante el juez de policía local”, sostuvo el uniformado.

    Recordó, en ese sentido, que sólo deben presentarse ante la institución aquellas personas que no puedan participar del proceso eleccionario por encontrarse a más de 200 km de su local de votación. En caso de personas imposibilitadas por otras razones, ya sea por enfermedad o alguna situación de discapacidad, deberá exponer el caso cuando sea citado por el juzgado de policía local.

