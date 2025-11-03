Metro de Santiago reporta estaciones sin servicio en la Línea 1

Metro de Santiago ha resportado esta jornada una interrupción en el funcionamiento habitual de sus estaciones.

Según informan, se trata de tres estaciones de la Línea 1 que se encuentran sin servicio. Esto, indican, debido a persona en la vía.

Las estaciones sin servicio son:

San Pablo

Neptuno

Pajaritos

De esta forma, la Línea 1 por el momento solo está disponible desde estación Las Rejas a Los Dominicos.