Metro de Santiago reporta estaciones sin servicio en la Línea 1
Por el momento se reporta tres estaciones que permanecen sin servicio.
Metro de Santiago ha resportado esta jornada una interrupción en el funcionamiento habitual de sus estaciones.
Según informan, se trata de tres estaciones de la Línea 1 que se encuentran sin servicio. Esto, indican, debido a persona en la vía.
Las estaciones sin servicio son:
- San Pablo
- Neptuno
- Pajaritos
De esta forma, la Línea 1 por el momento solo está disponible desde estación Las Rejas a Los Dominicos.
