Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4
Línea 6 en tanto presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes.
Metro de Santiago reporta esta jornada problemas en su frecuencia habitual en varias de sus estaciones. Según indicaron, esto es debido a la presencia de una persona en las vías.
Así, el servicio en Línea 4 solo está disponible de estación Grecia a Plaza de Puente Alto.
Con esto, las siguientes estaciones no están disponibles: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolivar, Plaza Egaña y Los Orientales. Las combianciones se encuewntras también suspendidas.
Por otra parte, Línea 6 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes.
En la Línea 2, Rondizzoni ha pasado a ser estación común solo en dirección Hospital El Pino.
