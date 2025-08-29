Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Metro de Santiago reporta esta jornada problemas en su frecuencia habitual en varias de sus estaciones. Según indicaron, esto es debido a la presencia de una persona en las vías.

Así, el servicio en Línea 4 solo está disponible de estación Grecia a Plaza de Puente Alto.

Con esto, las siguientes estaciones no están disponibles: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolivar, Plaza Egaña y Los Orientales. Las combianciones se encuewntras también suspendidas.

Por otra parte, Línea 6 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes.

En la Línea 2, Rondizzoni ha pasado a ser estación común solo en dirección Hospital El Pino.