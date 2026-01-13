Metro de Santiago se encuentra sin servicio de trenes en dos estaciones de Línea 3

Metro de Santiago reportó que dos estaciones de Línea 3 se encuentran sin servicio de trenes: Vivaceta y Cardenal Caro.

Según indicó la entidad en su cuenta de X, el tramo se encuentra disponible entre Plaza Quilicura y Los Libertadores, y también entre Conchalí y Fernando Castillo Velasco. En un inicio habían señalado que existía un retraso en la frecuencia habitual de trenes.

A las 11.13 horas se informó de la suspensión del servicio en las dos estaciones.

Desde Red Movilidad indicaron que activarán los buses de apoyo metro, paralelos a la Línea 3.