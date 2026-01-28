Metro restaura servicio: estuvo suspendido entre estaciones Vespucio Norte y Dorsal de la Línea 2 por persona en la vía

A las 17.15 horas de este miércoles, Metro de Santiago suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 2.

Según informó la empresa mediante sus redes sociales, esta interrupción en el transporte se debió a una persona en las vías.

En concreto, las estaciones sin servicio son Vespucio Norte, Zapadores y Dorsal. Por ende, el recorrido solo está funcionando entre Einstein y Hospital El Pino.

En atención a estos antecedentes, Red Movilidad dispuso buses de refuerzo paralelos a la Línea 2 entre Vespucio Norte y Einstein. Adicionalmente, reforzaron los recorridos 203 y 208.

Fue a las 18.01 horas que la empresa informó de la restauración del servicio de trenes, normalizando su recorrido.

*Si estás enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, puedes comunicarte con la línea telefónica *4141. Es gratuita y está disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo.