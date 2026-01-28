SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Metro restaura servicio: estuvo suspendido entre estaciones Vespucio Norte y Dorsal de la Línea 2 por persona en la vía

    A causa de esta interrupción, Red Movilidad dispuso buses de refuerzo paralelos a la Línea 2 y reforzaron los recorridos 203 y 208.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Metro de Santiago

    A las 17.15 horas de este miércoles, Metro de Santiago suspendió el servicio en tres estaciones de la Línea 2.

    Según informó la empresa mediante sus redes sociales, esta interrupción en el transporte se debió a una persona en las vías.

    En concreto, las estaciones sin servicio son Vespucio Norte, Zapadores y Dorsal. Por ende, el recorrido solo está funcionando entre Einstein y Hospital El Pino.

    En atención a estos antecedentes, Red Movilidad dispuso buses de refuerzo paralelos a la Línea 2 entre Vespucio Norte y Einstein. Adicionalmente, reforzaron los recorridos 203 y 208.

    Fue a las 18.01 horas que la empresa informó de la restauración del servicio de trenes, normalizando su recorrido.

    *Si estás enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio, puedes comunicarte con la línea telefónica *4141. Es gratuita y está disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo.

    Más sobre:Línea 2MetroVespucio NorteZapadoresDorsal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara de Diputados aprueba Ley de Titularidad Docente y queda lista para ser promulgada

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    ECOH indaga ataque a adolescente baleado en La Pintana

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    Google acuerda millonario pago para zanjar demanda colectiva por grabar conversaciones sin consentimiento

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    2.
    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    3.
    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    4.
    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    5.
    Censo 2024: INE proyecta que la población de Chile alcanzará las 20.150.948 personas este 2026

    Censo 2024: INE proyecta que la población de Chile alcanzará las 20.150.948 personas este 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Cámara de Diputados aprueba Ley de Titularidad Docente y queda lista para ser promulgada
    Chile

    Cámara de Diputados aprueba Ley de Titularidad Docente y queda lista para ser promulgada

    Metro restaura servicio: estuvo suspendido entre estaciones Vespucio Norte y Dorsal de la Línea 2 por persona en la vía

    ECOH indaga ataque a adolescente baleado en La Pintana

    Meta reporta ganancias mayores a las esperadas y sus acciones se disparan
    Negocios

    Meta reporta ganancias mayores a las esperadas y sus acciones se disparan

    “La libertad de permiso, el legítimo retorno y la dignidad para quien emprende”: las claves de Jorge Quiroz en Hacienda

    Google acuerda millonario pago para zanjar demanda colectiva por grabar conversaciones sin consentimiento

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna
    El Deportivo

    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    “Con mayor madurez y experiencia”: la U confirma el retorno de Marcelo Morales tras su breve paso por la MLS

    Roberto Tobar defiende a los árbitros a horas de reconocer error en el último Superclásico: “A veces afecta la presión”

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó