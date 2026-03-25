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    México reafirma respaldo a candidatura de Bachelet pese a decisión de Kast de retirar apoyo: “Es una persona ideal para dirigir la ONU”

    Según aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, los argumentos por los que decidieron como país apoyar a Bachelet se mantienen, indicando que es una mujer "con mucha experiencia" y que "tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó hoy miércoles que el país mantiene su apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas. Esto, luego de que la jornada de ayer, el Presidente José Antonio Kast anunciara que retiraba el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta.

    Consultada al respecto durante una conferencia de prensa esta mañana, la mandataria mexicana aseguró que mantendrán el apoyo, y que las razones son múltiples.

    “Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto”, sostuvo. En esta línea, Sheinbaum aseguró que el apoyo de parte de México -sin el apoyo de Chile- “se puede hacer”.

    “No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país, se puede hacer y los argumentos por los que apoyamos siguen siendo válidos”, señaló.

    Sobre este punto, la mandataria mexicana expresó que Bachelet “es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en dos ocasiones. Es una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos, y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos”.

    "Entonces, consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando", afirmó.

    Junto con esto, Sheinbaum indicó que ahora deben ver si Brasil también continúa con este apoyo, sin embargo, explicó “nosotros lo hemos platicado con el canciller, con Alicia Bárcena, que hoy es secretaria de SEMARNAT (secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero que tiene mucho conocimiento de Naciones Unidas y del servicio exterior, y ella está completamente de acuerdo también”.

    “Entonces, hemos tomado la decisión de continuar apoyándola”, concluyó.

    Más sobre:NacionalMichelle BacheletJosé Antonio KastClaudia SheinbaumONU

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