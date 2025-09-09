Miembros del directorio de TVN respaldan labor de Francisco Vidal y rechazan que se pretenda “socavar” pluralismo del canal

Este lunes, parte del directorio de TVN emitió una declaración pública en la que respaldan a Francisco Vidal luego de su renuncia a la presidencia del canal estatal. Además, acusaron que se intenta “socavar” el pluralismo al interior de la estación televisiva.

Esta jornada se conoció la salida de Vidal (PPD) luego de las constantes críticas del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, quien planteó un intervencionismo electoral tras críticas recibidas por parte del exministro. También su principal asesor, Cristián Valenzuela, cuestionó la imparcialidad y pluralismo de TVN, lo que terminó con la renuncia de la figura del oficialismo.

Entre las declaraciones que sacaron ronchas en republicanos, hay una entrevista de Vidal del 25 de agosto pasado, en entrevista con Ex-Ante. Ahí, planteó que “hay que salir a enfrentar a la derecha, y a Kast en particular, explicando que las propuestas de seguridad de la centroizquierda son competitivas y responden al principal problema de los chilenos (...)”.

Así, los directores de TVN, el periodista Rodrigo Cid, la exministra de Bienes Nacionales Nivia Palma y el editor audiovisual Hernán Rosas, emitieron una declaración pública, en la que respaldaron al exministro.

“El día de hoy, Francisco Vidal, presentó su renuncia al cargo de presidente del Directorio. Esta decisión se produce en un contexto de reiteradas críticas públicas por parte del candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha cuestionado el compromiso de TVN con el pluralismo y la independencia editorial”, partieron señalando.

En la comunicación, los firmantes sostienen que “valoramos y agradecemos el compromiso, la entrega y el liderazgo que el señor Vidal ejerció durante su período como Presidente del Directorio, donde tuvo como una de sus principales preocupaciones preservar la autonomía y la pluralidad de voces en todas las plataformas de TVN”.

“Rechazamos en forma categórica que se pretenda socavar un pilar fundamental de la televisión pública, como es la representación de todas las voces de la sociedad democrática. TVN es un medio de comunicación que opera estrictamente apegado a la ley y al interés público, con plena independencia del gobierno de turno y de intereses partidarios”, sostienen Cid, Palma y Rosas, en defensa de la labor pública del canal.

De igual forma, los dirigentes que continúan en funciones defendieron la labor del Departamento de Prensa del canal.