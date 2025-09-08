SUSCRÍBETE
Política

Kast aborda renuncia de Francisco Vidal a TVN: “Es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno”

El exministro dimitió al cargo este lunes tras cuestionamientos del propio abanderado presidencial republicano y de su principal asesor, Cristian Valenzuela.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, calificó esta tarde como una “excelente noticia” la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN.

Esto, luego de que desde el propio exdiputado y su principal asesor, Cristian Valenzuela, cuestionaran la imparcialidad y el pluralismo del canal nacional bajo la dirección de quien fuera ministro de los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos.

“La renuncia de Francisco V⁯idal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, indicó Kast mediante un video posteado en sus redes sociales.

Asimismo, llamó a los ministros, subsecretarios y otros funcionarios de la actual administración “que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno (Jeannette Jara) también renuncien, o sino, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno”.

En su cuenta de X, el republicano acompañó las imágenes con la leyenda: “La renuncia de Francisco Vidal es el reconocimiento de la intervención electoral de este gobierno. Ahora, corresponde que los ministros decidan si van a renunciar y sumarse al comando de Jeannette Jara o si van a trabajar en su puestos de gobierno”.

Renuncia de Vidal

Televisión Nacional de Chile (TVN) informó este lunes que el presidente del directorio del canal, Francisco Vidal Salinas, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, la que se hará efectiva a contar de este martes 9 de septiembre de 2025.

Al fundamentar su decisión de renunciar, manifestó su rechazo a “reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”.

En esa línea, el exministro planteó que su renuncia apunta a “dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal”.

“El pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio, por lo que constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal”, expuso en un comunicado difundido por el canal.

En declaraciones a Meganoticias, durante la tarde de este lunes, Vidal refrendó lo expresado en el comunicado.

“La decisión final es que no puedo ser yo una excusa para que un candidato importante a la Presidencia de la República sostenga que en el canal no hay pluralismo”, argumentó.

Por otro lado, evitó responder a si evalúa integrarse al comando presidencial de Jeannette Jara.

