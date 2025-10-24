Mineduc comete insólito error y rectifica fecha de entrega de colegios que serán sede para las elecciones

El gobierno -a través del Ministerio de Educación (Mineduc)- cometió un insólito error al emitir una resolución el pasado 23 de octubre para encargar que los establecimientos escolares estén disponibles para las elecciones presidenciales de este 16 de noviembre, por lo que tuvo eque enviar un nuevo documento rectificatorio.

¿El problema? En la resolución N° 0439 emitida por el jefe de la División de Educación General, Jorge Figueroa, se pedía a los establecimientos escolares entregar los espacios a las Fuerzas Armadas el mismo día de la elección .

Así quedó establecido en el primer punto de la resolución -a la cual La Tercera tuvo acceso- en el que se establecía que “los establecimientos escolares se entregarán a las fuerzas encargadas del orden público durante la elección el día 16 de noviembre a partir de las 17.00 horas. Por tanto, las actividades escolares planificadas se podrán realizar de forma regular hasta la hora indicada, sin suspensiones de clases ni servicios”.

Luego de ello, el mismo funcionario rectificó a través del oficio N° 22.324 de este viernes un documento que partía mencionando “el objeto de rectificar y actualizar” el documento previo. El párrafo quedó identico al anterior, pero se cambió por la fecha correcta: Se solicitó entregar los establecimientos escolares para el 14 de noviembre a las 17:00 horas.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde el Mineduc confirmaron a este diario que se produjo un error de tipeo en la resolución, y que se corrigió con un nuevo documento que tiene la fecha correcta, anticipada al día de los comicios: viernes 14 de noviembre.

La resolución, además, establece que “las Fuerzas Armadas y Carabineros se constituirán en dichos locales en ese horario, debiendo permanecer en estos hasta el final de las funciones de la Oficina, si el recinto únicamente funciona como local de votación; o hasta el término del funcionamiento de los Colegios Escrutadores, en caso de que el recinto funcione como sede de Colegio Escrutador”.

En ese sentido, la resolución fallida mencionaba de nuevo la fecha errónea: “ Sin perjuicio de lo anterior, el domingo 16 de noviembre el delegado electoral y dos custodios militares ingresarán al local a las 09.00 horas , con el fin de recibir y custodiar los materiales que se utilizarán para el proceso electoral del domingo. Para estos efectos, los establecimientos escolares deberán prever una o dos salas para acopiarlo, lo que se coordinará con dicho delegado”.

La resolución finaliza diciendo que “los locales de votación serán entregados el domingo 16 en la noche, debiendo tomarse las medidas de orden e higiene para que se puedan realizar clases normalmente el día lunes 17 de noviembre”.