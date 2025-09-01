Ministerio de Defensa lanza campaña para incentivar reclutamiento en el Servicio Militar

El Ministerio de Defensa junto a la Dirección General de Movilización Nacional, lanzaron una campaña para incentivar la conscripción en el Servicio Militar.

A través de un spot y bajo el lema “lo haría una y mil veces”, se sigue la historia del capitán Arévalo, quien ingresó al Ejército de Chile a través del Servicio Militar. Tras destacar en la institución, el funcionario continúo su formación en la Escuela de Suboficiales y hoy es capitán de Ejército.

Desde el Ministerio recalcaron que el Servicio Militar permite a los conscriptos nivelar y concluir sus estudios, realizar cursos SENCE, obtener beneficios para postular al subsidio habitacional y les da la opción de ingresar de forma permanente a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la ley vigente, el Servicio Militar en Chile es obligatorio para hombres y voluntario para mujeres.

El sorteo general se realizará a mediados de octubre y quienes sean convocados están obligados a presentarse a un cantón de reclutamiento, para concretar su acuartelamiento a partir de abril del 2026 .

No obstante, los jóvenes que decidan inscribirse para realizar el Servicio Militar no necesitan esperar la publicación de octubre, puesto que pueden enlistarse desde ya en el sitio www.serviciomilitar.cl como voluntarios.

Por el contrario, quienes necesiten excusarse pueden conocer en el mismo sitio web los motivos válidos de las solicitudes para eximirse.