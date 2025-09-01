SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ministerio de Defensa lanza campaña para incentivar reclutamiento en el Servicio Militar

El sorteo general se realizará a mediados de octubre y quienes sean convocados están obligados a presentarse a un cantón de reclutamiento. En el caso de los voluntarios, pueden inscribirse desde ya en el sitio web del Servicio Militar.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El Ministerio de Defensa junto a la Dirección General de Movilización Nacional, lanzaron una campaña para incentivar la conscripción en el Servicio Militar.

A través de un spot y bajo el lema “lo haría una y mil veces”, se sigue la historia del capitán Arévalo, quien ingresó al Ejército de Chile a través del Servicio Militar. Tras destacar en la institución, el funcionario continúo su formación en la Escuela de Suboficiales y hoy es capitán de Ejército.

Desde el Ministerio recalcaron que el Servicio Militar permite a los conscriptos nivelar y concluir sus estudios, realizar cursos SENCE, obtener beneficios para postular al subsidio habitacional y les da la opción de ingresar de forma permanente a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la ley vigente, el Servicio Militar en Chile es obligatorio para hombres y voluntario para mujeres.

El sorteo general se realizará a mediados de octubre y quienes sean convocados están obligados a presentarse a un cantón de reclutamiento, para concretar su acuartelamiento a partir de abril del 2026.

No obstante, los jóvenes que decidan inscribirse para realizar el Servicio Militar no necesitan esperar la publicación de octubre, puesto que pueden enlistarse desde ya en el sitio www.serviciomilitar.cl como voluntarios.

Por el contrario, quienes necesiten excusarse pueden conocer en el mismo sitio web los motivos válidos de las solicitudes para eximirse.

Más sobre:Servicio MilitarMinisterio de DefensaDefensa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidenta de SQM es optimista que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Por papeleo incompleto, Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

Tras cita oficialista con Jara: Vodanovic llama a tener “responsabilidad política” en medio de campaña presidencial

¿Brotes verdes o cambio de expectativas? Expertos analizan el Imacec de julio

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén
Chile

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Por papeleo incompleto, Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Tras cita oficialista con Jara: Vodanovic llama a tener “responsabilidad política” en medio de campaña presidencial

Presidenta de SQM es optimista que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno
Negocios

Presidenta de SQM es optimista que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

¿Brotes verdes o cambio de expectativas? Expertos analizan el Imacec de julio

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla
El Deportivo

La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla

El mayor precio en la era de Manuel Pellegrini: Betis anuncia la llegada del brasileño Antony

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour
Finde

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán
Mundo

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”