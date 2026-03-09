SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministerio de Transportes posterga publicación del reglamento de la Ley Uber

    Según explicaron desde la cartera, esta decisión permitirá a la futura administración concluir "el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó la decisión de postergar la publicación del reglamento que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocido como “Ley Uber”.

    Según explicaron desde la cartera, la determinación “permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

    Asimismo, plantearon que “esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario”.

    La decisión se da a solo días que la administración de Gabriel Boric finalice y asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast, el que tendrá como ministro de Transportes a Louis de Grange.

    Precisamente De Grange ha manifestado sus reparos a la implementación del reglamento para la Ley Uber e instó en más de una oportunidad a que se detuviera su implementación.

    Desde el ministerio señalaron que “de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada”.

    Asimismo recordaron que “el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente”.

    “En este sentido, el MTT juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas. Es justamente por ello que desde la cartera se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio”, indicaron.

    Con ello, señalaron que la nueva regulación “facilitará normar la operación y entregar información clara sobre el parque vinculado a estos servicios, permitiendo a la autoridad, además, analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros”.

    “Agradezco al ministro”

    A través de redes sociales, el futuro titular de Transportes, Louis de Grange, agradeció al actual ministro Juan Carlos Muñoz por la decisión.

    “Agradezco al ministro Juan Carlos Mñoz la no publicación del Reglamento EAT. Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, indicó.

    Más sobre:Ley UberMinisterio de TransportesMTTEAT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    2.
    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    3.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    4.
    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    5.
    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Cordero califica como “muy grave” cuerpo encontrado en las afueras de la casa de la alcaldesa Delfino y se reunirá hoy con la edil

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”
    Chile

    Cordero sostiene que extradición de Galvarino Apablaza sería inminente: “Podría ser hoy, podría ser mañana”

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Squella valora retorno del diálogo entre Boric y Kast: “A nadie le gustaba la tensión de la semana pasada”

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo
    Negocios

    Ventas de comida rápida crecen en 2025, pero el gasto promedio por compra sigue cayendo

    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años
    Tendencias

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    El factor clave que se relaciona con mayores probabilidades de vivir más y con mejor salud, según un reciente estudio

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro
    El Deportivo

    Combos, patadas y 23 expulsados: la batalla campal que se desató en la final entre cruzeiro y Atlético Mineiro

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada, figura de la canción mexicana: “Violeta Parra nos hizo libres en un montón de sentidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea
    Mundo

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso