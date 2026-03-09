Ministerio de Transportes posterga publicación del reglamento de la Ley Uber

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) informó la decisión de postergar la publicación del reglamento que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocido como “Ley Uber”.

Según explicaron desde la cartera, la determinación “permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes”.

Asimismo, plantearon que “esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario”.

La decisión se da a solo días que la administración de Gabriel Boric finalice y asuma el nuevo gobierno de José Antonio Kast, el que tendrá como ministro de Transportes a Louis de Grange.

Precisamente De Grange ha manifestado sus reparos a la implementación del reglamento para la Ley Uber e instó en más de una oportunidad a que se detuviera su implementación.

Desde el ministerio señalaron que “de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada”.

Asimismo recordaron que “el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente”.

“En este sentido, el MTT juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas. Es justamente por ello que desde la cartera se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio”, indicaron.

Con ello, señalaron que la nueva regulación “facilitará normar la operación y entregar información clara sobre el parque vinculado a estos servicios, permitiendo a la autoridad, además, analizar su impacto en la movilidad y el mercado del transporte de pasajeros”.

“Agradezco al ministro”

A través de redes sociales, el futuro titular de Transportes, Louis de Grange, agradeció al actual ministro Juan Carlos Muñoz por la decisión.

“Agradezco al ministro Juan Carlos Mñoz la no publicación del Reglamento EAT. Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)”, indicó.