SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Incidentes en Avellaneda: Patricia Bullrich responsabiliza al gobierno bonaerense por dejar que la violencia “se adueñe de la cancha”

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional argentino acusaron que la Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo "con fallas graves", como "ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas", entre otras faltas.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Patricia Bullrich Ministra de Seguridad de la Nacion Argentina Foto: Andres Perez Andres Perez

La Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, se refirió esta mañana a los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, apuntando que “fue una tragedia”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, expresó mediante redes sociales.

Conviven con los barras y sus negocios, indicó, “igual que antes festejaban y trabajaban con los grupos piqueteros que llevaron a la Argentina al desorden”.

“Recuperamos el orden una vez, y ahora vamos a hacer lo mismo con los barras bravas, sean de donde sean”, apuntó. “El inútil de Kicillof (gobernador) se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”.

“La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves”

Mediante un comunicado de Ministerio de Seguridad Nacional, acusaron que “frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables”.

En esto, indicaron, el operativo de seguridad “es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”.

La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia", expresaron en el escrito.

Esta “irresponsabilidad”, acusaron a su vez, “se agrava cuando el Gobernador Axel Kicillof y el Presidente de la AFA deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”.

“Como contracara, las fuerzas federales actuaron de acuerdo con sus responsabilidades: la Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan ‘El Gordo Juani’ Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente”, añadieron.

Así, lo ocurrido, indican, “es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense”

Frente a la gravedad de los hechos, exigen del ministerio lo siguiente::

  • Actuaciones inmediatas de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense.
  • Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo.
  • Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina.
  • Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables.
  • Acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia.
  • Un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera.
  • Comunicación oficial a la Embajada de Chile, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados.
  • Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.

Lee también:

Más sobre:NacionalindependienteUniversidad de ChileLa U

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Embajador en Argentina apunta que detenidos serían interrogados mañana por el fiscal: “Él tendrá que decidir si salen en libertad”

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Joyvio inicia acción de cobro de US$ 300 millones contra Isidoro Quiroga en tribunal de Florida

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Estos son los beneficios dirigidos a personas cesantes y los requisitos para acceder

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024
Chile

Imputado por homicidio de comerciante en La Legua Emergencia queda en prisión preventiva: hecho ocurrió en septiembre de 2024

Por incidentes en Argentina: canciller (s) dice que prioridad es que connacionales vuelvan a Chile “en buenas condiciones”

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Para volver a cre(c)er
Negocios

Para volver a cre(c)er

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Joyvio inicia acción de cobro de US$ 300 millones contra Isidoro Quiroga en tribunal de Florida

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda
El Deportivo

El Ministerio de Salud argentino actualiza el estado médico de los hinchas de la U heridos en Avellaneda

Arturo Vidal y Eduardo Vargas reaccionan a la trágica jornada en Avellaneda entre Independiente y la U

Presidente de la FIFA le golpea la mesa a la Conmebol: “Esperamos sanciones ejemplificadoras”

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos
Cultura y entretención

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad
Mundo

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos