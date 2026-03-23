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    Ministra Chomali sobre alerta oncológica: “Va a resolver el stock de pacientes que están en este momento esperando”

    La titular de Salud aseguró que con esta determinación habrá “mayor flexibilidad y mayor libertad para asignar algunos recursos” en el área.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El pasado viernes, el Presidente José Antonio Kast oficializó la alerta sanitaria oncológica en todo el país, con motivo de las listas de espera de cerca de 27 mil pacientes que padecen cáncer.

    En ese marco, este lunes la ministra de Salud, May Chomali, explicó los alcances de esta medida asegurando que les permitirá tener “mayor flexibilidad y mayor libertad para asignar algunos recursos”.

    En diálogo con radio Agricultura, la ministra señaló que una de sus prioridades está en abordar las problemáticas oncológicas.

    “Tenemos que dos cosas: uno, los pacientes que tienen su garantía rechazada o que están en espera prolongada sin garantía rechazada tienen que ser atendidos en los próximos 90 días, contactados con su hora fijada, su procedimiento hecho, su biopsia hecha, etcétera. O iniciar su quimioterapia (…), por lo menos iniciar su flujo clínico", sostuvo.

    Por otra parte, destacó que la otra prioridad está en “redefinir una priorización para disminuir la mediana de atención al compromiso que hizo el país”.

    En ese sentido, explicó que la alerta sanitaria les otorgará “mayor flexibilidad para mover recursos de un lado a otro o asignar nuevos recursos a resolver los problemas de los pacientes, ya sea que les falta un diagnóstico, que les falta etapificar su cáncer, o lo que fuera".

    “La alerta sanitaria lo que va a hacer es que va a resolver el stock, es decir, los pacientes que están en este momento esperando”, sostuvo.

    Sumado a ello, la ministra aseguró que “paralelamente" están “buscando alternativas, usando nuevas formas, nuevas, nuevas tecnologías para el tratamiento para que no se vuelvan a acumular pacientes”.

    En ese sentido, afirmó que “es normal que exista una fila, una lista, pero la velocidad de entrada tiene que ser similar a la velocidad de salida”, sostuvo.

    Con ello, precisó que “actualmente estamos sacando las personas que están con una espera más prolongada de lo esperable para la patología o que se les ha vencido su garantía”.

    ¿Por qué una alerta sanitaria oncológica?

    Respecto a por qué se decidió aplicar esta alerta solo con el cáncer, la ministra argumentó que en esta enfermedad “está clarísimo que mientras más tarde se trate, más costoso, más doloroso, menor sobrevida, mayor morbilidad”.

    “Por eso hemos puesto este esfuerzo en esta patología inicialmente”, sostuvo. No obstante, Chomali aseguró que “esto no quiere decir que no estemos trabajando en formas alternativas de resolver los problemas de las otras enfermedades crónicas”.

    “Pero en el caso del cáncer, hacer un diagnóstico precoz es absolutamente determinante en el resultado del tratamiento (…) no es lo mismo tratar a un paciente en una etapa uno que en una etapa cuatro", aseveró.

    Más sobre:May ChomaliSaludCáncerAlerta oncológicaAlerta sanitaria

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