    Nacional

    Ministra de Medio Ambiente ante crisis del lago Vichuquén: “Le ofrecimos al municipio financiamiento y apoyo técnico”

    Durante la sesión de la Cámara Baja, se abordaron las gestiones realizadas por el Estado en el lago Vichuquén. A ello, se sumó la votación de las resoluciones pactadas por los partidos sobre la crisis de la comuna.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial

    La tarde de este lunes se realizó una sesión en la Cámara Baja donde se abordaron las acciones realizadas por el Estado para combatir la contaminación de los lagos en Chile, principalmente el caso de la crisis medioambiental del lago Vichuquén, en la Región del Maule.

    La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, estuvo presente en la sala para dar cuenta de las iniciativas que han realizado junto a las instituciones locales. Dentro de las medidas destacadas resaltó el financiamiento del gobierno regional de 600 millones de pesos para enfrentar la emergencia medioambiental, y otros 200 millones para estudios del caso.

    Dentro de las iniciativas que fomenta el financiamiento existe la creación de un protocolo de abertura de barra entre la Seremi de Medio Ambiente junto a la oficina regional de la Dirección General, el cual debe ser aprobado por el municipio.

    Respecto a las medidas, la ministra dijo que espera dar una respuesta definitiva a esta crisis ambiental y recalcó que: “Nosotros le ofrecimos al municipio financiamiento y apoyo técnico para que ellos puedan abordar de manera eficaz este problema ambiental, social y económico”.

    Además de la crisis medioambiental del lago, la comuna de Vichuquén enfrenta una crisis municipal tras la destitución del exalcalde Patricio Rivera por conducir un auto en estado de ebriedad.

    Las resoluciones de la sala

    En la instancia, también se llevó a cabo la votación de cuatro resoluciones que fueron ampliamente aprobadas. Estas fueron:

    1. Resolución 1690, Unión Demócrata Independiente (UDI): solicita medidas paliativas para la contaminación del lago. Fue aprobada con 105 votos a favor.
    2. Resolución 1691, Partido Socialista: propone un plan de recuperación ambiental integral. Fue aprobada por 108 votos a favor.
    3. Resolución 1692, Frente Amplio: pide medidas urgentes para la recuperación ambiental. Fue aprobada con 66 votos a favor.
    4. Resolución 1693, del Partido Demócratas y otros: solicita declarar una alerta sanitaria en Vichuquén, fue aprobada con 109 votos a favor.
