Ministra Aguilera ante crisis de las isapres: “Nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar sin el sector privado”

Cerca del mediodía la ministra de Salud, Ximena Aguilera abordó la ley corta de isapres que presentó el Ejecutivo al Parlamento esta semana.

“Nosotros tenemos premura, porque justamente la idea es tratar reducir la incertidumbre que hay, que se ha generado en el sistema”, afirmó al ser consultada por este tema en el programa Estado Nacional, de TVN.

La titular de Salud aseguró que el proyecto de ley corta “no es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con las isapres. Estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para dar cumplimiento con la sentencia”.

Respecto del sector privado, la ministra indicó que “efectivamente lo que más nos preocupa es que el prestador siga funcionando, y por eso es que estamos planteando que existan seguros complementarios para que la gente de Fonasa -que es un mundo mucho más grande que el de las isapres, con 8 millones de cotizantes- puedan recurrir de mayor forma y con coberturas mejores en los prestadores privados, y tengan una situación de sostenibilidad”.

“Nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar sin el sector privado”, agregó

Asimismo, tuvo palabras para la declaración emitida por las isapres, publicada el 11 de mayo, en donde el gremio indicó que el proyecto presentado por el gobierno “es un engaño” y que “conduce a un monopolio estatal”.

“La verdad es que me sorprendió el tenor de la declaración, pero que ellos apunten al gobierno no me sorprendió, porque en todo momento ellos han apuntado al gobierno, que nosotros hacemos una lectura extrema de la sentencia y omiten el hecho de que la justicia ha dicho que los cobros son en exceso”, aseguró Aguilera.

En ese sentido, aclaró que esta semana no ha conversado con el gremio. “Yo siempre he podido conversar con Gonzalo Simón, y él también conmigo. Ahora, después de la declaración no hemos conversado”, indicó aludiendo al presidente de la Asociación de Isapres.

Respecto de las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien aseguró a 24 horas que “si el sistema de isapres cae, hay gente que puede morir”, la ministra afirmó que el proyecto de ley corta buscar evitar una caída abrupta del sistema.

“Por supuesto que cualquier sistema de salud que deje de funcionar pone en riesgo la salud de las personas (...) Estamos tratando de preveer que ocurra una caída abrupta del sistema de isapres. Por eso presentamos el proyecto de ley. Por lo tanto, no corresponde que nos pongamos en esos escenarios cataclísmicos, porque es justamente lo que estamos tratando de evitar”, sentenció.