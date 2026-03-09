SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Delpiano confirma que retomará las bilaterales con el futuro ministro de Defensa

    La ministra aseguró que mañana se reunirá con Barros. "Se va a conversar de todo, tema por tema”, sostuvo.

    Por 
    Paula Pareja
     
    José Carvajal Vega

    La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó este lunes que tiene un encuentro agendado con su sucesor Fernando Barros, quien asumirá el cargo el miércoles 11 de marzo, cuando José Antonio Kast llegue a la Presidencia.

    El retorno de las bilaterales se da tras el quiebre entre el gobierno de Gabriel Boric y el equipo de Kast, luego que el futuro mandatario decidiera suspender el diálogo con La Moneda tras la controversia por el cable chino.

    Sin embargo, ayer domingo, el Presidente y el futuro mandatario se reunieron en Palacio y con ello dieron por superado el impasse, abriendo la puerta al diálogo.

    En ese escenario, la ministra Delpiano valoró el retorno de las conversaciones. “Somos un país democrático, un país que tiene trayectorias en sus instituciones que son muy importantes, una de las cuales es el cambio de mando”.

    “El cambio de mando es un proceso que se da dentro de cada uno de los ministerios de servicios, en traspasarle al que viene la mejor información, la más completa, la más ordenada, porque entendemos que hay una política de Estado”, sostuvo.

    En esa línea, señaló que se ha reunido dos veces con el futuro ministro de Barros y confirmó que mañana martes tendrán "una tercera reunión. Estamos muy contentos".

    “Se retomará la bilateral, exactamente, porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada”, sostuvo.

    En ese sentido, dijo creer que es “muy importante explicarle” al futuro titular de la cartera “desde cómo funciona la caja fuerte hasta todos los papeles que son reservados”.

    Con ello, afirmó que “se va a conversar de todo, se va a conversar tema por tema”.

    Más sobre:Adriana DelpianoDefensaFernando BarrosJosé KastJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    RN prepara “jornada legislativa” con futuros ministros de Kast

    Entre la ceremonia y el almuerzo oficial: las gestiones para concretar una cita entre Kast y Lula

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    Alcaldes progresistas firman la paz tras tensiones en coordinación y abren la puerta a nueva asociación

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    2.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    3.
    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    4.
    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    5.
    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    AVO II alcanza un avance del 31%: futura carretera unirá La Reina con Peñalolén

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal
    Chile

    Presidente de la ACHM advierte que se está “perdiendo la batalla contra el crimen organizado” tras caso de Quinta Normal

    RN prepara “jornada legislativa” con futuros ministros de Kast

    Entre la ceremonia y el almuerzo oficial: las gestiones para concretar una cita entre Kast y Lula

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile
    El Deportivo

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    “Desastroso, horrible e indignante”: Cobresal se lanza con todo contra el árbitro Piero Maza

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado
    Cultura y entretención

    Lollapalooza contra Adidas: Autoridad aeronáutica inicia investigación contra la marca por sobrevuelo no autorizado

    Qué cumplió o no cumplió el gobierno de Gabriel Boric en Cultura

    ¿Quién es horsegiirL? La DJ alemana que se autopercibe como caballo y que estará en Lollapalooza Chile

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región
    Mundo

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso