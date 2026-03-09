Ministra Delpiano confirma que retomará las bilaterales con el futuro ministro de Defensa

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó este lunes que tiene un encuentro agendado con su sucesor Fernando Barros, quien asumirá el cargo el miércoles 11 de marzo, cuando José Antonio Kast llegue a la Presidencia.

El retorno de las bilaterales se da tras el quiebre entre el gobierno de Gabriel Boric y el equipo de Kast, luego que el futuro mandatario decidiera suspender el diálogo con La Moneda tras la controversia por el cable chino.

Sin embargo, ayer domingo, el Presidente y el futuro mandatario se reunieron en Palacio y con ello dieron por superado el impasse, abriendo la puerta al diálogo.

En ese escenario, la ministra Delpiano valoró el retorno de las conversaciones. “Somos un país democrático, un país que tiene trayectorias en sus instituciones que son muy importantes, una de las cuales es el cambio de mando”.

“El cambio de mando es un proceso que se da dentro de cada uno de los ministerios de servicios, en traspasarle al que viene la mejor información, la más completa, la más ordenada, porque entendemos que hay una política de Estado”, sostuvo.

En esa línea, señaló que se ha reunido dos veces con el futuro ministro de Barros y confirmó que mañana martes tendrán "una tercera reunión. Estamos muy contentos".

“Se retomará la bilateral, exactamente, porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada”, sostuvo.

En ese sentido, dijo creer que es “muy importante explicarle” al futuro titular de la cartera “desde cómo funciona la caja fuerte hasta todos los papeles que son reservados”.

Con ello, afirmó que “se va a conversar de todo, se va a conversar tema por tema”.