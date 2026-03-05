Ministra Delpiano y muerte de cabo Carlos Palacios del Ejército: “Lo central es esclarecer lo ocurrido”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la muerte del militar Carlos Palacios Muñoz, cabo de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército cuyo deceso se confirmó la tarde del miércoles en Punta Arenas.

En un mensaje en sus redes sociales, la ministra manifestó sus condolencias a la familia y cercanos del uniformado y recalcó que “lo central es esclarecer lo ocurrido y para eso trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”.

“El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, me informó sobre los primeros antecedentes y el inicio inmediato de las investigaciones”, indicó la autoridad de gobierno.

De acuerdo a lo informado en primero momento por el Ejército, durante la tarde del miércoles se perdió la ubicación del suboficial de 25 años que “se vio involucrado en un incidente en el sector de La Laguna”.

La rama informó que, inmediatamente, se activaron los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate, con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

Asimismo, señalaron que se entregaron todos los antecedentes disponibles a la Fiscalía y se inició un sumario.

Posteriormente, el Ejército reportó que a las 17.50 horas, se confirmó el fallecimiento del suboficial.

“Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, señalaron.

En declaraciones a 24 Horas, Hugo Mena, tío del cabo fallecido, afirmó que su sobrino le contó que recibió malos tratos en su estadía en la brigada a la que llegó hace un par de semanas y le advirtió que tenía un mal presentimiento al respecto.

“Tengo una sensación rara, algo va a pasar”, le habría dicho el cabo, según afirmó el tío.

La Fiscalía Militar detuvo a un capitán y a un sargento primero del Ejército por su presunta responsabilidad en el hecho.