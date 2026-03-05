SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Delpiano y muerte de cabo Carlos Palacios del Ejército: “Lo central es esclarecer lo ocurrido”

    La autoridad de gobierno indicó que el general Javier Iturriaga, le informó "sobre los primeros antecedentes y el inicio inmediato de las investigaciones".

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

    La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la muerte del militar Carlos Palacios Muñoz, cabo de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército cuyo deceso se confirmó la tarde del miércoles en Punta Arenas.

    En un mensaje en sus redes sociales, la ministra manifestó sus condolencias a la familia y cercanos del uniformado y recalcó que “lo central es esclarecer lo ocurrido y para eso trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”.

    “El comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, me informó sobre los primeros antecedentes y el inicio inmediato de las investigaciones”, indicó la autoridad de gobierno.

    De acuerdo a lo informado en primero momento por el Ejército, durante la tarde del miércoles se perdió la ubicación del suboficial de 25 años que “se vio involucrado en un incidente en el sector de La Laguna”.

    La rama informó que, inmediatamente, se activaron los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate, con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

    Asimismo, señalaron que se entregaron todos los antecedentes disponibles a la Fiscalía y se inició un sumario.

    Posteriormente, el Ejército reportó que a las 17.50 horas, se confirmó el fallecimiento del suboficial.

    “Tras el incidente, personal especialista del GOPE recuperó su cuerpo, el cual fue entregado posteriormente al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales correspondientes”, señalaron.

    En declaraciones a 24 Horas, Hugo Mena, tío del cabo fallecido, afirmó que su sobrino le contó que recibió malos tratos en su estadía en la brigada a la que llegó hace un par de semanas y le advirtió que tenía un mal presentimiento al respecto.

    “Tengo una sensación rara, algo va a pasar”, le habría dicho el cabo, según afirmó el tío.

    La Fiscalía Militar detuvo a un capitán y a un sargento primero del Ejército por su presunta responsabilidad en el hecho.

    Más sobre:EjércitoDefensaPunta ArenasCarlos Palacios MuñozAdriana Delpiano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: instruye sumarios

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Lo más leído

    1.
    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    2.
    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    Por un voto: Senado aprueba en general proyecto que abre puerta a conmutar condenas a presos por causas de DD.HH.

    3.
    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    La simbólica vuelta de Boric a Derecho: Presidente asistirá al lugar que vio nacer su carrera política a días del 11M

    4.
    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    Remodelación de nueva casa de Boric avanza a paso firme mientras San Miguel se acomoda a su llegada

    5.
    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario
    Chile

    Contraloría advierte deficiencias en los controles fronterizos del paso Los Libertadores: ordenará sumario

    Senador Bianchi explica su ausencia en votación de proyecto que conmuta penas y aclara: “No responde a ninguna negociación, ni presión”

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    La recuperación de la Bolsa de Santiago se esfuma por completo y pasa a negativo en el año ante conflicto en Medio Oriente

    José Manuel Silva y la permisología: “Va a ser la prueba de fuego de los ministerios”

    El dólar retoma su tendencia al alza y se dispara por sobre los $900

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto
    El Deportivo

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias
    Cultura y entretención

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    “Mi poder es absoluto”: mira el trailer de la temporada final de The Boys

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda