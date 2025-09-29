Ministra en visita realiza reconstitución de escena en investigación por muerte de estudiante Ronald Wood en protesta

La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para investigar causas de Derechos Humanos, Paola Plaza, efectuó una reconstitución de escena y declaración de inculpados y testigos en el sitio del suceso, en la causa instruida por la muerte del estudiante Ronald Wood Gwiazdon tras una protesta ocurrida en mayo de 1986.

Este domingo 28 de septiembre, acompañada de funcionarios y peritos de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y del secretario y actuaria del tribunal, Jorge Ruiz y Estefanía Giusti, la ministra Plaza se constituyó en el puente de la comuna de Santiago que hoy lleva el nombre del estudiante.

Allí, se recrearon los hechos acontecidos el 20 de mayo de 1986 cuando el joven participó de las manifestaciones que se desarrollaron en coincidencia con la Asamblea Parlamentaria Internacional que tuvo lugar en un hotel del centro capitalino.

Por cerca de cinco horas, la magistrada Paola Plaza repasó los acontecimientos en que el estudiante de auditoría, de 19 años, cae herido luego que efectivos del Ejército comenzaran a disparar para dispersar a los manifestantes.

Ronald Wood falleció en un centro asistencial tres días después a causa de un traumatismo cráneo encefálico por disparos de arma de fuego.

En agosto de 2023, el Concejo Municipal de Santiago aprobó el cambio de nombre del puente Loreto por puente Ronald Wood, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.