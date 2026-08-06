Ministra Lincolao descarta “perdonazo” a deudores de Becas Chile: “Tenemos riesgo de seguir perdiendo más dinero”

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, se refirió este miércoles a los deudores de Becas Chile y sus obligaciones, luego de que el pasado lunes su cartera presentara una reforma al programa estatal de ayuda financiera para estudios de postgrado.

Esta se centra en fortalecer los controles sobre los beneficiarios, recuperar recursos y focalizar las subvenciones en áreas estratégicas, a lo que se suma el mantener suspendidas durante 2026 las convocatorias de magíster y postdoctorado en el extranjero.

De acuerdo al Ministerio de Ciencia, del total de beneficiarios de las Becas Chile, un 33% ya cumplió completamente sus obligaciones y un 46% se encuentra en período de gracia, retribución o cursando estudios.

Sin embargo, 1.666 personas, equivalentes al 14% mencionado por Lincolao, mantienen un incumplimiento declarado, asociado a una deuda cercana a los $92 mil millones. De ellos, 379 ya están judicializados por incumplir las bases de la beca.

En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado explicó que la retribución por parte de los becarios implica volver al país por el tiempo que estudiaron en general.

Sin embargo, cuando “no hacen eso, digamos que tienen una vida bonita en otro país, no quieren, ya hicieron su vida afuera, les gustó, se quieren quedar, no están obligados a volver. Pero sí están obligados a pagar los fondos”, argumentó.

“Y ahí es donde tenemos el problema, porque tenemos 1.666 personas que no han cumplido y ese es un total de $92 mil millones, equivalentes a 7.500 subsidios habitacionales, 2.500 casas”, detalló Lincolao sobre lo que se adeuda.

De la misma forma, apuntó a que existe un segundo riesgo: “Tenemos $481 mil millones invertidos en otro grupo de personas”.