Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo una reunión especial para marcar la despedida de Fernando Carreño Ortega de la presidencia del tribunal de alzada.

Desde el lunes 2 de marzo, la presidencia de la Corte de Santiago la asumirá la ministra Marisol Rojas Moya.

Carreño Ortega se desempeñó en el cargo desde marzo de 2025.

A primera hora de este viernes, se realizó una sesión extraordinaria que marca el cierre del ciclo del ministro Carreño Ortega a la cabeza del tribunal de alzada capitalino.

Nacido en Sewell -Región de O´Higgins- el ministro Carreño Ortega realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y los superiores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (sede Valparaíso), prestando juramento como abogado el 24 de noviembre de 1986.

Carreño Ortega es ministro de la Corte de Santiago desde agosto de 2016 e ingresó al Poder Judicial en 1987 como secretario del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo.

Durante su carrera judicial ha sido relator de la Corte de Apelaciones de Santiago (1991-1995); juez del Décimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago (1995-2002); ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco (2002 - 2011) y ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua entre 2011 y 2016.