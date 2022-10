Ministra Orellana anuncia revisión al reglamento de la Ley de Aborto elaborado por gobierno de Piñera

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció la noche de este domingo que su cartera realizará una revisión el reglamento que regula la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y que fue elaborado en el gobierno de Sebastián Piñera.

El anuncio de la secretaria de Estado se da la misma semana que los diputados del Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen ingresaran un proyecto que busca derogar y penalizar la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando la causal sea la inviabilidad fetal y la violación de una mujer, las que están contempladas actualmente en la Ley 21.030, junto a la posibilidad de acceder a la prestación cuando la vida de la madre esté en riesgo.

En esa línea, la ministra Orellana en conversación con Tolerancia Cero, manifestó su rechazo a la iniciativa legal y fijó postura, al afirmar que desde el gobierno buscan avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, anunció que “vamos a iniciar un proceso de revisión del reglamento porque evidentemente, este fue un reglamento que fue hecho contra el espíritu de la ley y no a favor de ella”.

Adicionalmente, Orellana comprometió que “con la ministra de Salud Ximena Aguilera vamos a lanzar pronto un manual de fiscalización porque creemos que es importante informar respecto a la ley, que es uno de los problemas que hubo”.

Y en tercer lugar, afirmó que “hemos iniciado una conversación con grupos de organización de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales, también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como gobierno con el avance en los derechos sexuales y reproductivos”.

A su vez, Orellana hizo un diagnóstico respecto a la ley de interrupción del embarazo y según recordó en medio de la discusión legislativa del proyecto promulgado por Michelle Bachelet, se estimaba que habría cerca de 3 mil interrupciones al año, cifra que recién se ha alcanzado en un lustro “porque se pusieron cortapisas y muchas trabas. Una de ellas fue esta innovación institucional filosófica diría yo, de que las instituciones tienen consciencia como entes, que fue una gran traba”.

“Al gobierno que le tocó aplicar esta nueva normativa, que fue el gobierno anterior (del expresidente Sebastián Piñera) no le puso ningún cariño, digámoslo. Elaboró un reglamento que fue sumamente criticado desde el sector sanitario y también por las organizaciones de mujeres. Un reglamento de aplicación que estaba hecho para coartar lo más posible su aplicación”, afirmó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género respecto a la decisión de revisar el documento reglamentario.

A juicio de la secretaria de Estado “no se instruyó ni capacitó debidamente a los Servicios de Salud, de manera que cuando las mujeres llegan y constituye alguna de las causales, todo es mucho más lento y queda fuera de los plazos”.

Respecto a la propuesta que fue ingresada para su discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados afirmó que “quiero ser bien clara: no ha lugar a propuestas como la que han plantado dos diputados republicanos, o sea, no solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda y lo que ellos plantean en bien grave”.

A la fecha se registran más de 3.300 abortos desde la implementación de la medida en el país.