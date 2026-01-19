SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Toro confirma que fichas FIBE se están aplicando en Ñuble y que aún se está evaluando ingresar a sectores de Biobío

    La titular del Mideso remarcó que “en ningún caso se puede volver a los lugares cuando todavía no es seguro”, esto considerando que la ficha FIBE debe ser tomada en el domicilio de los afectados.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

    De acuerdo al último balance de Senapred, los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío han dejado el lamentable saldo de 19 fallecidos, mientras que 1.533 personas se encuentran damnificadas, luego que 325 viviendas fuesen destruidas por el fuego.

    De acuerdo al protocolo, las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas deben llenar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para constatar los daños sufridos. En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aseguró que los equipos ya están desplegados en la Región de Ñuble, y que esperan que las condiciones mejoren para encuestar en el Biobío.

    “En Ñuble, hay 114 fichas FIBE aplicadas, y en la región de Biobío, durante el día de hoy se va a estar evaluando si es posible ingresar a algunos sectores, pero de manera más general el día de mañana va a poder realizarse”, sostuvo.

    La ministra aclaró que estas fichas se deben aplicar en el domicilio o terrenos de las personas afectadas, por lo que no es posible hacerlo -de momento- en los sectores donde la emergencia aún no ha sido controlada.

    “Hay algunas personas que están albergadas, que existe una demanda a veces, porque esta ficha se aplique en los albergues, pero la verdad es que la información que necesitamos recoger está en el domicilio, entonces, si se aplicara en el albergue, igual tendrían que ir los funcionarios justamente a mirar los daños concretos en los domicilios”, sostuvo.

    Eso sí, remarcó que esto no significa que las personas deban volver a sus terrenos si aún hay riesgo. “En ningún caso se pueden volver a los lugares cuando todavía no es seguro”, aseveró.

    Toro señaló que la ficha FIBE “es un catastro en virtud con el cual se pueden tomar decisiones para la primera etapa de rehabilitación y de ayudas tempranas”. En concreto, se catastra daños en las viviendas y en los enseres.

    Con ello, subrayó que “hay tareas que son de más largo plazo, como son la reconstrucción, donde cada uno de los ministerios sectoriales les tocará asumir, y en algunos casos, como el de vivienda, poder realizar un catastro que es más exhaustivo”.

    Más sobre:Fichas fibeJaviera ToroMinisterio de Desarrollo SocialDesarrollo Social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    Lo más leído

    1.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    2.
    “No existen amenazas”: Cordero descarta evacuación de cárcel El Manzano por incendios forestales en Concepción

    “No existen amenazas”: Cordero descarta evacuación de cárcel El Manzano por incendios forestales en Concepción

    3.
    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    Las desgarradoras historias tras los devastadores incendios en Ñuble y Biobío

    4.
    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    Héctor Muñoz, alcalde de Concepción, por incendios forestales: “En terreno hemos visto una respuesta lenta del nivel central”

    5.
    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Incendios forestales: Claro extiende medidas de conectividad gratuita a nuevas comunas afectadas

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas
    Chile

    Reformas políticas sufren nuevo aplazamiento por cambio de prioridades legislativas

    CDE no suelta a Cathy Barriga e ingresa demanda de indemnización de perjuicios por casi $33 mil millones

    Primer cara a cara de Vivanco: exministra rompe el silencio y declarará ante fiscal judicial por sumario contra Yáber

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX
    Negocios

    Muere Valentino, ícono de la alta costura italiana y figura clave de la moda del siglo XX

    CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

    Quiebra de Factop: Tribunal impugna créditos de fondo inglés, Leonarda Villalobos y familia de Rodrigo Topelberg

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales
    Tendencias

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco
    El Deportivo

    “Duelen algunas cosas”: Diego Buonanotte responde a las críticas de Marcelo Salas en Deportes Temuco

    Mega transmitirá el camino de la selección chilena hacia el Mundial 2030: ANFP adjudica derechos de televisión de la Roja

    Con un gol de Salomón Rodríguez: Colo Colo sufre una nueva derrota en amistoso internacional

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania
    Mundo

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    La trama tras los polémicos empresarios chinos que complica la permanencia en el poder del Presidente peruano

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”