Ministra Toro confirma que fichas FIBE se están aplicando en Ñuble y que aún se está evaluando ingresar a sectores de Biobío

De acuerdo al último balance de Senapred, los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío han dejado el lamentable saldo de 19 fallecidos, mientras que 1.533 personas se encuentran damnificadas, luego que 325 viviendas fuesen destruidas por el fuego.

De acuerdo al protocolo, las familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas deben llenar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para constatar los daños sufridos. En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aseguró que los equipos ya están desplegados en la Región de Ñuble, y que esperan que las condiciones mejoren para encuestar en el Biobío.

“En Ñuble, hay 114 fichas FIBE aplicadas, y en la región de Biobío, durante el día de hoy se va a estar evaluando si es posible ingresar a algunos sectores, pero de manera más general el día de mañana va a poder realizarse ”, sostuvo.

La ministra aclaró que estas fichas se deben aplicar en el domicilio o terrenos de las personas afectadas, por lo que no es posible hacerlo -de momento- en los sectores donde la emergencia aún no ha sido controlada.

“Hay algunas personas que están albergadas, que existe una demanda a veces, porque esta ficha se aplique en los albergues, pero la verdad es que la información que necesitamos recoger está en el domicilio, entonces, si se aplicara en el albergue, igual tendrían que ir los funcionarios justamente a mirar los daños concretos en los domicilios”, sostuvo.

Eso sí, remarcó que esto no significa que las personas deban volver a sus terrenos si aún hay riesgo. “En ningún caso se pueden volver a los lugares cuando todavía no es seguro ”, aseveró.

Toro señaló que la ficha FIBE “es un catastro en virtud con el cual se pueden tomar decisiones para la primera etapa de rehabilitación y de ayudas tempranas”. En concreto, se catastra daños en las viviendas y en los enseres.

Con ello, subrayó que “hay tareas que son de más largo plazo, como son la reconstrucción, donde cada uno de los ministerios sectoriales les tocará asumir, y en algunos casos, como el de vivienda, poder realizar un catastro que es más exhaustivo”.