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    Ministro Arrau encabeza nuevo copamiento policial en Metro de Santiago

    El operativo se lleva a cabo en la Línea 1 del Metro de Santiago y según detalló Arrau, la mayoría del personal desplegado corresponde a la Comisaría de Radiopatrullas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabeza durante la mañana de este miércoles un nuevo copamiento policial masivo, en esta ocasión en la Línea 1 del Metro de Santiago.

    Arrau destacó el operativo que inició en Plaza Baquedano, así como el rol que realiza Carabineros y “el esfuerzo que ha hecho Metro, que ha mejorado sus indicadores de seguridad año a año”.

    En la ocasión, el ministro además descartó que el contingente desplegado esté saliendo de personal territorial de otros lugares, mencionando que “la mayoría de ellos son de la comisaría de radiopatrullas, que en Santiago hay dos comisarías de radiopatrullas dedicadas precisamente a reforzar ciertos servicios”.

    “Carabineros tiene servicios territoriales, que son las tenencias, las comisarías, que están distribuidas en nuestro territorio, pero también hay unidades especializadas que tienen diferentes funciones, por ejemplo está COP, que es de orden público, radiopatrullas que refuerzan estos servicios, así que tranquilidad en eso ,que efectivamente son servicios que Carabineros, como digo, hace todos los días”, detalló.

    El ministro además destacó el proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para quienes obstaculicen o interrumpan el funcionamiento del transporte público.

    “Se está tramitando un proyecto de ley muy importante, que es para desincentivar y aumentar las penas a quienes efectivamente entorpezcan el tránsito en las vías férreas y en diferentes medios de transporte como Metro, que no solamente es Santiago, sino que también en Valparaíso, en Biobío, donde existe, porque efectivamente un trastorno en algo tan importante para el transporte público”.

    Arrau finalmente se refirió a barrio Meiggs, apuntando que “estuvimos hace pocos días haciendo un operativo en Barrio Meiggs, y la verdad es que Chile es muy re grande, estamos haciendo operativos todos los días, pero estuvimos hace poco junto con seremi, el delegado presidencial, Carabineros y PDI haciendo operativos en Estación Central, en Barrio Meiggs precisamente

    Más sobre:Martín ArrauSeguridadPolicialMetro

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