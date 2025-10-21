Ministro Cordero anuncia querella contra los detenidos de fatal choque a furgón escolar que terminó con un menor fallecido

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó durante la mañana de este martes que el gobierno presentará una querella contra los responsables del fatal choque contra un furgón escolar ocurrido durante la tarde del lunes en Recoleta, donde perdió la vida un niño de 10 años.

En conversación con Radio Agricultura el titular de seguridad mencionó que “en opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso el gobierno, el ministerio de Seguridad ha tomado la decisión de querellarse en este caso en particular”.

Según explicó Cordero, “el ministerio tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio y eso es lo que nosotros vamos a hacer luego de haber estudiado los antecedentes”.

En la ocasión Cordero, abordó la situación de una tercera persona involucrada, un hombre mayor de edad el cual fue detenido tras el hecho.

De acuerdo a lo que explicó el ministro, “es una persona de 76 años que tiene antecedentes previos, de hecho había tenido situaciones similares de usurpación de funciones policiales el año 2010 y además tiene antecedentes por porte ilegal de armas en el año 2016. Ese es un asunto que nosotros estamos analizando separadamente con las policías”.

“Él comete un delito que se llama usurpación de funciones porque se atribuye una competencia de la cual no está legalmente investido pero el hecho grave es el accidente, es la forma y modo que estos sujetos actuaron sin respetar la señalización del tránsito produciendo esta colisión que costó la vida a un menor de edad”, agregó.

Finalmente, Cordero apuntó que el caso del hombre mayor detenido “es un asunto que nosotros conjuntamente con las policías deseamos ver con detalle, ese es un asunto que queremos separar de lo que ocurrió y que justifica la querella que va a presentar el gobierno en este caso”.