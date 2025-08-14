Ministro Gajardo por dos reos liberados por error: “En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió durante la mañana de este jueves a los dos reos liberados por error señalando que “en este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”.

En conversación con la Radio de la Universidad de Santiago, es que el titular de Justicia abordó el reciente caso de los reos de las cárceles de Copiapó y La Serena, los cuales fueron liberados por error.

“Efectivamente yo he conversado con el director de Gendarmería este tipo de situaciones son inaceptables no pueden ocurrir dentro de nuestro sistema”, explicó el titular de Justicia agregando que “el director nacional subrogante sabe que tiene que tomar medidas para que este tipo de situaciones no ocurran”:

Gajardo, además hizo una distinción con el caso del sicario liberado en julio pasado señalando que es una situación diferente. “En el caso del sicario había comunicaciones contradictorias entre el tribunal y Gendarmería, y en este caso uno tiene que saber cuándo las responsabilidades son de la institución, en este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería”.

Según complementó el ministro “Gendarmería está tomando las medidas, nosotros le estamos pidiendo celeridad al director para que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir, de hecho el día de hoy tengo una reunión con él para que me dé cuenta cómo evitamos este tipo de situaciones”.

De acuerdo a lo que agregó Gajardo, el “caso del sicario es un caso en el que el origen del error está en los tribunales de justicia y creo que eso se ha ido decantando con el paso del tiempo por comunicaciones que son completamente contradictorias y comunicaciones que no debieron haberse enviado a Gendarmería”, aunque agregando que “no caben defensas corporativas acá, y se está evaluando si hay responsabilidades de los funcionarios de Gendarmería que no fueron lo suficientemente diligentes en revisar esas comunicaciones, pero el origen del problema está ahí”.