Ministro Paris: “El Presidente va a hacer anuncios prontamente de otros convenios de vacunas”

Este lunes, como cada semana, tuvo lugar un nuevo balance público del Ministerio de Salud. En esta oportunidad, se informó que son 6.078 los nuevos contagios, los decesos se cifraron en 119, y la ocupación de camas UCI está en un 95%.

Además, se dio a conocer que desde este jueves 26 comunas del país avanzarán de Cuarentena (Fase 1) a Transición (Fase 2), entre las que figuran 10 comunas de la Región Metropolitana.

Consultado por la velocidad de vacunación y una posible aceleración en el calendario de vacunación -que esta semana está destinada a personas de 45 y 46 años, segundas dosis y mujeres embarazadas-, el ministro de Salud, Enrique Paris dio énfasis a la disposición de los pacientes.

“La verdad es que la velocidad de vacunación depende de varios factores, uno de ellos es el entusiasmo y colaboración de la población”, dijo Paris.

“Vimos al comienzo cómo los adultos mayores llegaron a vacunarse con alegría, con entusiasmo, con sus mejores trajes. Mujeres se ponían sombreros, algunas bailaron de felicidad. Ese es un factor importante, por lo tanto, hay que hacer una campaña y entusiasmar a la gente más joven para que se vacune”, dijo respecto a la baja asistencia a medida que se reduce la edad en el calendario.

“Este no es un fenómeno local, también leí el fin de semana que en E.E.U.U. los más jóvenes no quieren vacunarse o no va a los vacunatorios, así que tenemos que hacer un esfuerzo”, añadió. “Nosotros hemos privilegiado las segundas dosis, así que nos hemos preocupado de que no falte la segunda para completar la inmunidad de las personas”.

Respecto al stock de vacunas en el país, que por ahora se ha inoculado a la población con Sinovac, Pfizer, y recientemente fueron aprobadas AstraZeneca y CanSino, el ministro de Salud aseguró que los cargamentos seguirán llegando y anticipó nuevos convenios.

“El otro factor es la llegada de vacunas al país. Nosotros hemos estado recibiendo vacunas de forma progresiva. La semana pasada recibimos varias de esas vacunas, la AstraZeneca (por ejemplo). Durante mayo llegará la CanSino y el Presidente va hacer anuncios prontamente de otros convenios de vacunas”, dijo Paris.

“Nosotros ofrecemos vacunas para todos aquellos que quieran vacunarse, y tratamos de llegar a esa meta que ha estado tanto en la discusión de lo que se ha llamado efecto rebaño, pero el objetivo es alcanzar el 80% de la población susceptible a ser vacunada a fines de mes de junio”, concluyó.