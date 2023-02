Ministra Tohá asegura que el 25% de los incendios forestales analizados son intencionales

El 25,1% del total de incendios forestales que equipos de Bomberos y la Conaf han analizado son provocados de forma intencional. Ese fue el dato que entregó esta tarde la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tras realizar un nuevo balance del estado actual de la emergencia provocada por los siniestros que afectan la zona centro-sur del país, que ya cumple 19 días.

Hasta el momento, los equipos técnicos han analizado un total de 685 incendios, de los cuales 172 habrían sido provocados de forma intencional, es decir, un cuarto de ellos.

“Investigaciones especializadas que son las que hace Conaf nos dicen que de los incendios evaluados hasta el momento, que son 685, todavía faltan hartos por evaluar, pero de los que ya se evaluaron e investigaron tenemos un 25,1% de incendios intencionales”, informó la ministra del Interior.

La jefa de gabinete, eso sí, aclaró que aún faltan incendios por analizar para tener una cifra consolidada del total de incendios provocados con dolo de por medio. Sin embargo, llamó a los diversos actores a no centrar el debate en “polémicas” por cuántos de los siniestros son intencionales.

“Profundizar polémicas respecto al tema de cuánta intencionalidad hay o no hay, no es útil para enfrentar esta emergencia. Sabemos que hay intencionalidad en el ámbito de los incendios, sabemos que hay más de 99% de los incendios que están ocasionados por un factor humano de por medio. De esos factores humanos, algunos son negligencia, otros escalan a actos culposos, otros son derechamente dolo: intención de generar un incendio. Eso lo tiene que establecer las investigaciones”, enfatizó.

En tanto, respecto a la misma cifra en emergencias de esta naturaleza otros años, Tohá detalló que el 2022 los incendios intencionales rondaron el 26,3% del total de esa temporada. Mientras que la cifra más alta registrada durante los últimos años correspondía al 2020, donde se determinó que un 42% de ellos fueron iniciados de forma deliberada.

“Lo que queremos transmitir a la población es que este es un trabajo que se hace técnicamente, no es una decisión política cuánto son los incendios intencionales, ni es fruto del debate en los medios de comunicación; es fruto de un análisis especializado que hacen expertos. Los expertos nos dicen hoy día que hay intencionalidad, ¿en qué porcentaje? Un cuarto con los datos que tenemos de este año. Eso es mucho, debiera ser 0, pero el otro 75% también es mucho y ese no tiene intencionalidad, tiene actitudes negligentes, personas que no toman medidas, que incurren en actos temerarios, que exponen la vida de otras personas o de ellos mismos”, apuntó.

Y en la misma línea, llamó a no volcar “la discusión a si 25% es mucho o poco, volquemos la discusión a que no queremos incendios ni negligentes ni tampoco dolosos, todos son evitables”.

Las palabras de Tohá se dan en medio en un debate cruzado protagonizado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz.

El personero de gobierno señaló que aún no existe “nada concreto” respecto a la cantidad de siniestros forestales que se habrían iniciado de forma intencional. Esto aludiendo a lo expresado por la Corporación Chilena de la Madera Corma, que en un informe aseguró que “siete de cada 10 incendios son intencionales en Biobío y seis de cada 10 en La Araucanía, incluso hay comunas donde este indicador supera el 90 por ciento”.

Mientras que la autoridad regional replicó a lo expresado por el ministro Montes y dijo: “Las personas que vivimos en la región cuando decimos que hay intencionalidad, lo decimos porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, quien tiene que demostrar y acreditar eso son las instituciones del Estado. (...) El ministro no tiene la vida cotidiana en nuestra región, por eso entre otras cosas es tan importante la descentralización, porque las personas que vivimos en una zona del país, sabemos lo que pasa en nuestra región”.

Denuncia de 60 bidones con “líquido desconocido” en Coronel

Luego del balance de los incendios -donde se reportó 73 en combate y 164 controlados-, la ministra Tohá se refirió a la denuncia del hallazgo de 60 bidones con un “líquido desconocido” que fueron encontrados en el cerro Montahue, comuna de Coronel, Región del Biobío.

En ese sentido, informó que “Labocar está llegando al lugar y va a ir con un equipo de químicos autorizados para hacer una primera evaluación en terreno”.

“No vamos a pronunciarnos respecto de que se trata esto porque todavía no tenemos información oficial. si se trata de sustancias peligrosas ciertamente será investigado y serán perseguidas las responsabilidades si es del caso”, complementó.

Al ser consultada si habrían querellas por este hallazgo, Tohá dijo: “Por supuesto, evidentemente. En todos los casos en que hay antecedente atendibles, de intencionalidad, de negligencia, de actos que generaron riesgos indebidos o inaceptable, el Ministerio del Interior ha presentado querellas sea desde el nivel central, como del nivel regional”.