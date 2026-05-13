Ministros del Interior y Defensa sostienen reunión de coordinación estratégica en el Estado Mayor Conjunto

A primera hora de este miércoles se desarrolló una reunión de trabajo entre los ministerios del Interior y Defensa, en dependencias del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

El encuentro fue encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, su par de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el jefe del EMCO, general Leonardo Romanini,

En la instancia, también, participó el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, equipos técnicos de ambas carteras, además de altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

En la oportunidad se abordaron distintas materias vinculadas a la coordinación interinstitucional y al fortalecimiento de las capacidades del Estado para enfrentar de manera eficiente y eficaz desafíos en materia de seguridad y defensa.

Según un comunicado de Defensa, en la ocasión, las autoridades coincidieron en la importancia de avanzar en el trabajo conjunto y robustecer la labor mancomunada entre las distintas instituciones del aparato público, potenciando la colaboración permanente entre el sistema de defensa y los organismos responsables de la seguridad interior.

Las autoridades, además, recorrieron las instalaciones del EMCO para conocer en primera persona la labor de coordinación táctica y estratégica que realiza la entidad.

El rol de coordinación del EMCO de las labores de las FF.AA. en tiempos de paz es fundamental para concurrir en ayuda de la ciudadanía, en especial en caso de emergencias o desastres naturales.